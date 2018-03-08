〈鴻海FII獲通過〉鴻海艦隊再起 全球化掛牌成資本

鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘對於旗下小金雞上市掛牌，早就擬定了艦隊計畫，包括臻鼎 - KY(4958-TW)、乙盛 - KY(5243-TW)、GIS-KY(6456-TW)、鴻騰精密 (6088-HK) 等，都是照著這個計畫分別在台、港掛牌，如今 FII 將在中國 A 股掛牌，日本那邊也還有 SDP 及康達智有機會掛牌，鴻海不僅生產基地是全球布局，在資本市場上，也可望成為跨國巨鱷。

郭台銘在鴻海 2011 年股東會上曾經豪氣喊出，要轉型成控股公司，讓旗下小金雞能夠不要受太多母公司的束縛，到了 2013 年，郭台銘更是點明集團旗下初估有 50 家小金雞可以分切，重點是，這些小金雞都是貼上鴻海的金字招牌，未來鴻海也會從航空母艦變成航空戰鬥群。