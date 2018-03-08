〈蘋果新供應鏈出爐〉明安不評論 晶技重申仍是供應鏈

蘋果前 200 大供應鏈今 (8) 日公布名單，其中新入列廠商包含明安 (8938-TW) 等相關廠商，而原本是供應鏈的晶技(3042-TW)，卻意外不在名單中，對此明安不對蘋果內容評論，晶技則強調仍是供應商，法人解讀恐因單價較低，因此金額無法排進前 200 大廠。

新列入蘋果供應的明安，公司方面表示不對蘋果的此內容進行評論，法人認為，明安除高爾夫球頭之外，並具備碳纖維、鈦合金等複合材料等製程及實績，明安國際打入蘋果供應鍊應與複合材料零組件有關。

此外，生產石英元件的台灣晶技 (3042-TW) 也未在此次蘋果公布 2018 年前 200 大供應鏈名單中，但晶技確定為蘋果等供應商，至今仍持續對蘋果供貨中，業界指出，蘋果 200 大供應鍊的排名，可能以供貨金額進行排序，由於石英元件單價低，在蘋果產品走向高價化及產品設計結構改變，造成晶技因供貨金額相對較低，排名遭高價零組件廠擠出 200 名之外，因此未見於此一供應商名單。