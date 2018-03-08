莊豐嘉接華視總經理 新聞部經理另找人選

（中央社記者鄭景雯台北8日電）華視今天下午召開董事會，會中決議委任莊豐嘉為新任華視總經理，人事令9日生效。莊豐嘉今天表示，原先他擔任的新聞部經理，日後會從內部尋找適合人選升任，他不會兼職。

華視今天下午召開董事會，今天議程之一是遴選華視總經理，會中經簡報與詢答等遴選程序後，由14名出席董事投票。

莊豐嘉會後接受媒體聯訪時表示，中正大學傳播系教授胡元輝、卓越新聞獎基金會董事長蘇正平擔任他的推薦人，14名董事最後有8名董事投票給他，過半當選。

莊豐嘉表示，他上任後首先要調整結構、組織再造，「未來會以全媒體方式經營華視，要提升華視影視內容品質，並且找各種通路露出，以策略聯盟方式發揮影響力」，不能只靠傳統思維經營電視台。