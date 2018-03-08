莊豐嘉接華視總經理 新聞部經理另找人選

（中央社記者鄭景雯台北8日電）華視今天下午召開董事會，會中決議委任莊豐嘉為新任華視總經理，人事令9日生效。莊豐嘉今天表示，原先他擔任的新聞部經理，日後會從內部尋找適合人選升任，他不會兼職。
華視今天下午召開董事會，今天議程之一是遴選華視總經理，會中經簡報與詢答等遴選程序後，由14名出席董事投票。
莊豐嘉會後接受媒體聯訪時表示，中正大學傳播系教授胡元輝、卓越新聞獎基金會董事長蘇正平擔任他的推薦人，14名董事最後有8名董事投票給他，過半當選。
莊豐嘉表示，他上任後首先要調整結構、組織再造，「未來會以全媒體方式經營華視，要提升華視影視內容品質，並且找各種通路露出，以策略聯盟方式發揮影響力」，不能只靠傳統思維經營電視台。
尤其在華視連年虧損狀態下，他要為華視多爭取一些標案，像是去年轉播世大運就為華視帶來營收，他要讓華視財務結構穩定、減少虧損。
莊豐嘉原為華視新聞部經理，他願意挑戰總經理職務，最主要考量是認為環境對同仁不公平，「之前的一些風波，造成不少誤解，我的特質擅長溝通協調，希望華視的風波到此為止。」
莊豐嘉也強調新聞自主，他在1994年催生台灣第一個新聞記者協會，「反旺中」媒體壟斷運動他也扮演重要角色，「我對新聞自主很堅持，應該不太可能有哪個友台來干預。」
至於先前傳出公廣集團董事長陳郁秀干預華視經營，莊豐嘉表示，「以我了解，她很少干預」，就連他找網紅視網膜當新聞主播，陳郁秀也都不知情。（編輯：劉政權）1070308