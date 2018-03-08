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中央社

陳鴻斌遭拔法官職務案 改判罰款200萬

中央社2018/03/08 19:36
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王揚宇台北8日電）前北高行法官陳鴻斌被控與助理有異常互動遭監察院彈劾，司法院職務法庭前年10月判決免除其法官職務；陳鴻斌提起再審，職務法庭今天廢棄原判決，改判罰款新台幣200多萬元。

監察院在民國104年10月通過前台北高等行政法院法官陳鴻斌的彈劾案。

彈劾案由指出，陳鴻斌身為法官且已婚，與陳姓助理存有異常肢體碰觸與私誼互動，因此隱匿陳姓助理的工作缺失，未公正執行職務，等陳姓助理表達不願再有類似事情，陳鴻斌仍有逾矩言行，故依法彈劾，送交職務法庭決定。

職務法庭審理後，在105年10月判決陳鴻斌免除法官職務，轉任法官以外的其他職務。陳鴻斌提起再審之訴，職務法庭今天將原判決廢棄改成罰款，罰款計算基準為陳任職時最後一個月的俸給，罰12個月，總額約200多萬元。

職務法庭新聞稿指出，改判理由包括：陳鴻斌擔任法官近30年，除了其中有3年考績獲乙等，其餘均獲甲等，素行尚佳；陳鴻斌在助理異議後立即中止不當行為，顯然還有自制力，而且陳還幫助理找對象，可見他已懸崖勒馬，並非原判決所稱無反躬自省，深具悔意。

職務法庭認定，在無必要剝奪陳鴻斌法官身分的原則下，選擇較重的罰款做為懲戒，而陳已因此案而離職辦理退休，不可能再回任法官。（編輯：梁君棣）1070308

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