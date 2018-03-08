鴻海FII首發火速通過 金管會：非針對台商

鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）在中國大陸公開發行加速，中國大陸證監會8日審核首發申請。中國證監會今天審批通過FII的A股IPO（首次公開發行）案，若從FII申請首發的2月1日起算，證監會36天火速通過本案。

（中央社記者蔡怡杼台北8日電）鴻海旗下富士康工業科技登陸首發申請，36天火速獲中國大陸審批通過，金融監督管理委員會表示，證監會的即報即審制度適用生技、雲端、AI、高端製造4大產業，非針對台商。

所謂重要子公司是指營收占合併營收15%、進貨占合併總進貨25%、或市值占合併總市值的25%以上，或稅前盈餘占合併獲利5成且達新台幣3億元以上者。

周惠美進一步指出，儘管FII尚未符合鴻海重要子公司，但鴻海仍自願公告相關訊息且已提今年1月31日股東臨時會通過。由於證監會已於3月4日公告將於今天審核FII的首次公開發行申請，若一切順利，FII最快4月就能在A股掛牌。

外界擔憂證監會的火速審批會不會對台資企業產生磁吸效應？周惠美回覆，證監會的即報即審制度主要適用生技、雲端、AI（人工智慧）、高端製造4大產業，且市值要在10億美元以上者，不分海外內企業都適用，FII符合證監會即報即審規定。另外，FII因為是在中國大陸註冊的企業，因此無法直接來台掛牌。

證期局補充說明，台資企業或其子公司於中國大陸掛牌，主要是基於取得當地資金及知名度，且由於中國大陸特殊外匯及資本市場管制，若台資企業子公司在中國大陸自籌資金，可減少母公司資金調度負擔。

另外，因應企業重要子公司海外掛牌，證券交易所及櫃買中心已修正上市櫃公司重要子公司赴海外掛牌規範。首先，3年內累積對重要子公司降低持股達10%、或喪失控制權時，應委請獨立專家出具意見，並提審計委員會及董事會決議；其次，重要子公司擬到海外掛牌，應經股東會決議通過並於辦理重大訊息公告。

周惠美強調，陸股雖有籌資規模大、本益比較高等優勢，但台股相對陸股法規透明、審查有效率、資金匯出入限制少、再籌資容易等優點；另外，金管會也持續推動恢復台股動能相關策略及建構多層次市場等相關措施，並督導證交所及櫃買中心海外招商、研議多元上市櫃條件、以利吸引海外台商回台掛牌。（編輯：張良知）1070308