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中央社

鴻海FII掛牌火速過關 傳最快3月底上市

中央社2018/03/08 19:40
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）中國證監會核准鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）在上海公開發行，過程僅36天。中國大陸媒體預期最快FII將在3月底上市。

中國證券監督管理委員會今天晚間公告，第十七屆發行審核委員會2018年第41次發審委會議開會，富士康工業互聯網（首發）獲通過。

鴻海於1月31日召開股東臨時會，討論通過子公司富士康工業互聯網在中國大陸上市案。2月1日富士康工業互聯網向上海證券交易所申請送件海外證券市場掛牌交易，到今天獲得通過，期間過程只有36天。

中國媒體報導，按照標準公開發行上市流程，企業從提出上市申請到審核結束程序繁多，要經過受理、預披露、反饋會議、預披露更新、初審會、發審會等階段，從預披露到預披露更新，有時為期超過1年。富士康工業互聯網創造了A股市場公開發行的新速度。

陸媒指出，富士康工業互聯網走的是「即報即審」的特殊通道，推測3月12日前後富士康工業互聯網可拿到批文，預期最快3月底富士康工業聯網將在上海A股上市，未來富士康工業互聯網市值可能達到人民幣6825億元（約合新台幣3.16兆元），將成為A股龍頭股。

根據富士康工業互聯網說明書內容，富士康工業互聯網發起人是福匠科技的全體股東，包括機器人控股和中國大陸深圳鴻富錦。富士康工業互聯網以福匠科技整體變更為股份有限公司的方式設立。

從客戶端來看，說明書揭露，富士康工業互聯網的主要客戶（按字母排序）包括Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、華為（Huawei）、聯想（Lenovo）、NetApp、Nokia、nVidia等，前5大客戶營收占比約占整體營收約7成多。

從營收來看，2017年度富士康工業互聯網營收人民幣3545.43億元，比前年2727.12億元成長30%，去年歸屬母公司業主淨利158.67億元，較前年143.65億元成長10.45%。

富士康工業互聯網IPO上市後，鴻海集團仍持有其股權約85%左右。（編輯：張良知）1070308

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