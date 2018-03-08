家中財政大臣 近5成是女性

（中央社記者陳政偉台北8日電）近年女性社經地位提升，據主計總處最新「性別圖像」年刊，2015年由婦女主導家中財務比率高達47.7%，高於配偶的31.5%，夫妻各自管理及夫妻共管者則相當，都是占8.2%。

主計總處每年3月都會公布所編纂的「性別圖像」年刊，就人口、健康、就業經濟、政治、人身安全、教育及社會福利等7大領域繪製圖表，呈現兩性在社經各層面的處境與現況。

主計總處表示，家庭財務的主導權除受家計主要負責人及家庭型態影響外，也與兩性的家庭權力有關。

依衛生福利部統計，2015年底，合計國內15歲以上婦女有38.4%認為自己是家庭財務分配或管理的主導者，且隨年齡增長，比率也跟著上升，25歲以前多是父母為主要財務主導者，45歲以後婦女為主導者已超過半數，成為財務主導者。