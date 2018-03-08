NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈轉移性騷焦點？川普將與金正恩見面股匯兩樣情　台幣早盤貶破29.3跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

家中財政大臣 近5成是女性

中央社2018/03/08 19:42
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者陳政偉台北8日電）近年女性社經地位提升，據主計總處最新「性別圖像」年刊，2015年由婦女主導家中財務比率高達47.7%，高於配偶的31.5%，夫妻各自管理及夫妻共管者則相當，都是占8.2%。

主計總處每年3月都會公布所編纂的「性別圖像」年刊，就人口、健康、就業經濟、政治、人身安全、教育及社會福利等7大領域繪製圖表，呈現兩性在社經各層面的處境與現況。

主計總處表示，家庭財務的主導權除受家計主要負責人及家庭型態影響外，也與兩性的家庭權力有關。

依衛生福利部統計，2015年底，合計國內15歲以上婦女有38.4%認為自己是家庭財務分配或管理的主導者，且隨年齡增長，比率也跟著上升，25歲以前多是父母為主要財務主導者，45歲以後婦女為主導者已超過半數，成為財務主導者。

主計總處分析，若觀察有偶婦女家庭的財務分配狀況，婦女主導家中財務比率為47.7%，高於其配偶、也就是男性的31.5%，夫妻各自管理及夫妻共管者則相當，都是占8.2%。

近年隨著女性教育程度及經濟自主能力提升，成為家計主要負擔者現象逐年增加。

據主計總處資料，2016年女性擔任經濟戶長的家庭共251.3萬戶，占全體家庭比率3成，與10年前相較，增82.7萬戶及6.6個百分點。

且照各所得的五等分位組來看，女性比率都較10年前提升，主計總處認為，男性雖仍為家庭主要收入供給者，但兩性消長趨勢明顯。

若觀察各年齡結構女性經濟戶長比率，大致呈「U型」分布，105年未滿25歲女性占比為38.8%最高，65歲以上占34.8%居次，35歲到44歲占25.4%最低；與10年前相較，除未滿25歲減少9個百分點外，其餘年齡組都呈增加，65歲以上增8.6個百分點最大。（編輯：蘇志宗）1070308

鴻海FII掛牌火速過關 傳...鴻海FII首發火速通過 金...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan