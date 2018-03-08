女球迷自製紀錄板 細數一朗生涯每一安

（中央社西雅圖8日綜合外電報導）44歲的鈴木一朗重回水手隊效力，對從西雅圖時期一路追隨鈴木一朗賽事，甚至自製看板紀錄偶像每一支安打紀錄的女球迷法蘭茲來說，終於不用再四處奔波觀賽了。
法蘭茲（Amy Franz）以「一朗紀錄板女郎」聞名，她從2004年開始紀錄鈴木一朗的安打紀錄，當時鈴木一朗挑戰喬治．席斯勒（George Sisler）1920年締造的單季257安紀錄。一朗最後以單季262安成績，改寫這項紀錄。
2012年，鈴木一朗要離開水手隊時，知道法蘭茲精心製作的紀錄板，不但親筆致函感謝，還獻上禮物。第一代的一朗紀錄板已經收藏在棒球名人堂
法蘭茲多年後接受「日本時報」（Japan Times）訪問，回憶當時情景說：「被交易那天，他走到外野，感謝我這麼多年來為他加油。他在場內跳起來，和我擊掌。」
2013年，法蘭茲特別飛到紐約，見證鈴木一朗敲出生涯第4000支安打（包括日本職棒和美國職棒時期）。最近一版的紀錄板已經有點舊了，上面有一朗的簽名，法蘭茲打算放在家裡收藏，決定在新球季再製作最新的第6代。
法蘭茲7日推文說：「我已經等不及看2018開幕賽。感謝水手隊，找回一朗。」
網友也為法蘭茲慶祝：「恭喜，法蘭茲！一朗回到西雅圖的『家』，一如他在記者會上說的。」
網友還說：「一朗的消息讓我想起妳，恭喜！」（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1070308