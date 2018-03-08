NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈轉移性騷焦點？川普將與金正恩見面股匯兩樣情　台幣早盤貶破29.3跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

女球迷自製紀錄板 細數一朗生涯每一安

中央社2018/03/08 19:39
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社西雅圖8日綜合外電報導）44歲的鈴木一朗重回水手隊效力，對從西雅圖時期一路追隨鈴木一朗賽事，甚至自製看板紀錄偶像每一支安打紀錄的女球迷法蘭茲來說，終於不用再四處奔波觀賽了。

法蘭茲（Amy Franz）以「一朗紀錄板女郎」聞名，她從2004年開始紀錄鈴木一朗的安打紀錄，當時鈴木一朗挑戰喬治．席斯勒（George Sisler）1920年締造的單季257安紀錄。一朗最後以單季262安成績，改寫這項紀錄。

2012年，鈴木一朗要離開水手隊時，知道法蘭茲精心製作的紀錄板，不但親筆致函感謝，還獻上禮物。第一代的一朗紀錄板已經收藏在棒球名人堂

法蘭茲多年後接受「日本時報」（Japan Times）訪問，回憶當時情景說：「被交易那天，他走到外野，感謝我這麼多年來為他加油。他在場內跳起來，和我擊掌。」

2013年，法蘭茲特別飛到紐約，見證鈴木一朗敲出生涯第4000支安打（包括日本職棒和美國職棒時期）。最近一版的紀錄板已經有點舊了，上面有一朗的簽名，法蘭茲打算放在家裡收藏，決定在新球季再製作最新的第6代。

法蘭茲7日推文說：「我已經等不及看2018開幕賽。感謝水手隊，找回一朗。」

網友也為法蘭茲慶祝：「恭喜，法蘭茲！一朗回到西雅圖的『家』，一如他在記者會上說的。」

網友還說：「一朗的消息讓我想起妳，恭喜！」（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1070308

捍衛人權 內政部研擬禁止酷...鴻海FII掛牌火速過關 傳...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan