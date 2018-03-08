女球迷自製紀錄板 細數一朗生涯每一安

（中央社西雅圖8日綜合外電報導）44歲的鈴木一朗重回水手隊效力，對從西雅圖時期一路追隨鈴木一朗賽事，甚至自製看板紀錄偶像每一支安打紀錄的女球迷法蘭茲來說，終於不用再四處奔波觀賽了。

法蘭茲（Amy Franz）以「一朗紀錄板女郎」聞名，她從2004年開始紀錄鈴木一朗的安打紀錄，當時鈴木一朗挑戰喬治．席斯勒（George Sisler）1920年締造的單季257安紀錄。一朗最後以單季262安成績，改寫這項紀錄。

2012年，鈴木一朗要離開水手隊時，知道法蘭茲精心製作的紀錄板，不但親筆致函感謝，還獻上禮物。第一代的一朗紀錄板已經收藏在棒球名人堂