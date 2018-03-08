影／預約未來盎然綠意　社頭鄉公所擴大舉辦植樹活動

又到春暖花開季節，全國各地掀起植樹呵護地球的熱潮，彰化縣社頭鄉公所8日上午舉辦擴大植樹活動，2000份的桂花、茶花，讓民眾索取一空，天氣遽降，又是下著細雨，鄉公所貼心的準備風味餐點（滷湯、飯、麵）讓民眾暖胃，場面相當熱鬧。

響應政府推動節能減碳環境綠美化活動，社頭鄉公所為慶祝一年一度的植樹節，8日上午11時起，在廣場前發放桂花及茶花小樹苗各1000株，給予民眾帶回家栽種美化生活環境，落實節能減碳。



▲社頭鄉公所提倡全民植樹風氣，舉辦擴大植樹活動，免費贈送茶花及桂花，給予民眾帶回家栽種美化生活環境。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.08）

鄉長劉錦昌表示，提倡全民植樹風氣，透過植樹體驗鼓勵大家植樹綠化家園，這次發放桂花、茶花樹苗總共2000株免費供鄉民索取，每人2株，一種是有淡淡清香的桂花，另一種是花朵美麗的茶花，兩種花都很受歡迎，希望鄉民拿回家種植後，好好照顧管理，讓社頭鄉未來能桂花處處飄香。



▲社頭鄉公所提倡全民植樹風氣，舉辦擴大植樹活動，免費贈送茶花及桂花，給予民眾帶回家栽種美化生活環境。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.08）

劉錦昌說，綠色植物不僅有助於調劑個人身心健康，對於水土保持、水源涵養、二氧化碳溫室效應、臭氧層破洞的修補等，也都具有不可忽視的功能。而在廣植綠蔭之餘，照料及維護也是十分重要，最好能像呵護子女一樣，苗木同樣能感受到這份心意而健康成長，讓讓住家成為一塊漂亮的土地、高生活品質的樂土。



▲社頭鄉公所提倡全民植樹風氣，舉辦擴大植樹活動，免費贈送茶花及桂花，給予民眾帶回家栽種美化生活環境。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.08）

許多民眾一早上都前往鄉公所廣場排隊等候領取免費贈送的桂花與茶花樹苗，茶花美艷動人，桂花清香討喜，深受鄉民喜愛，因此索取鄉民特別踴躍，不到半小時光景就被索光，鄉長劉錦昌也到現場協助發放。