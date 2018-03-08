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第一金今年衝海外獲利 下一步評估於美國德州設分行

鉅亨網2018/03/08 19:51
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第一金（2892-TW）暨第一銀行董事長董瑞斌今 (8) 日表示，今 (2018) 年營運策略上，會以企業金融、財富管理和海外分行為 3 大獲利引擎，而今年也睽違多年，在德國法蘭克福申設分行，下一步將瞄準美國市場，目前正評估在美國南部的德州成立分行。

董瑞斌表示，既然已經在美國投入法遵成本，就要提高獲利，現在美國市場還是很大，而德州有當地能源產業的優勢，一銀在此設立分行，將可專注衝刺企金業務。

第一銀行總經理鄭美珠則表示，一銀 3 分之 1 的海外分行獲利，來自於北美地區 10 個據點，因此，目前內部也持續評估美國地區，是否有合適申設分行的據點，至於德國法蘭克福分行部分，還在進行複雜的申設流程，希望最快明年開春可以完成分行設立。

而一銀除了瞄準歐美市場外，同時也評估在馬來西亞、印尼設立辦事處，目前一銀在新南向國家地區中，已涵蓋柬埔寨、越南、寮國、緬甸、泰國、新加坡、菲律賓籍澳洲等 8 國，共 16 個據點，截至去年底，新南向國家海外分行授信餘額達 19.94 億元，年成長 30.37%。

至於今年股利政策，董瑞斌指出，內部以股利配發率超過 6 成為目標，且以現金股息為主。

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