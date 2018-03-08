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娛樂

姜棟元進軍好萊塢拍災難片　最擔心的竟是「舌技」

記者陳雅蘭／台北報導2018/03/08 20:10
▲ 姜棟元將赴美國拍戲，擔憂講英文不流利。（圖／記者陳明安攝，2018.03.08）
▲ 姜棟元將赴美國拍戲，擔憂講英文不流利。（圖／記者陳明安攝，2018.03.08）

韓星姜棟元昨日為新電影《宅配男逃亡曲》首度訪台做宣傳，預計停留三天兩夜，時間全獻給工作。他今（8）日在下塌飯店接受訪問，聊到詮釋在電影中角色憨厚老實，以及總是替別人著想的個性，他說：「為了自己卑鄙的活下去我不如去死。」笑說演出來可以，但自己無法容忍這樣的事發生。

在《宅》片中，姜棟元是飾演宅配員建宇，個性憨厚老實，死到臨頭仍為他人著想，問起姜棟元，對於詮釋這樣的個性覺得困難嗎？他不覺得難，反倒是主角因為被冤枉受到委屈，「在這部分的感情我花比較多的時間去做功課」，至於死到臨頭仍為別人著想，姜棟元表示換成是自己也會照做，笑說：「我遇到這種事情的話，為了自己卑鄙活下去那我寧願去死，雖然有時候人的死是有價值，但如果是因為卑鄙逃走的話，我無法容忍，要我演這樣的人可以，但現實生活中我做不到。」


▲ 姜棟元訪問。（圖／記者陳明安攝，2018.03.08）

除了聊詮釋角色的難度，片中有一句經典台詞是「做不到只為自己，吃點虧又怎樣？」姜棟元透露，這句話是他的口頭禪，所以非常認同這種說法，但不知道原本劇本就有這台詞，還是因為自己平常把這段話掛在嘴邊，所以才被寫進去，不過若被佔便宜的事情發生在自己身上，姜棟元會依事情嚴重性做判斷，若真的被利用了，頂多不再跟對方往來就行。

姜棟元出道15年，演過20部電影，每個喜愛度比重如一，但《我們的幸福時光》跟《1987：黎明到來的那一天》這兩部作品，是他認為即使下戲後，韻味仍久久無法抽離的角色，「因為角色給人很心疼的感覺，所以表達出的感情要很深入，我在拍這兩部電影的時候聽過很多人的故事，所以把情緒表達出來之後，很難快速整理掉我的感情，時常會跟現實生活中的自己重疊在一起」，他也透露，因為演員的職業，每個角色的記憶都會存在腦海裡，雖然「姜棟元是姜棟元」，但身體只有一個，每當要跟角色畫清界線時，坦言非常辛苦。


▲ 姜棟元訪問。（圖／記者陳明安攝，2018.03.08）

姜棟元去年確定出演導演西蒙·韋斯特的災難片《Tsunami LA》，日後將赴美國進行拍攝，對於靠著實力進軍好萊塢的心情如何？他坦言踏入新的工作市場感到開心，卻擔憂無法融入其他國家的文化及語言，要克服這一切覺得有難度，這也是他目前最煩惱的事情，笑說：「我很擔心我的舌頭！」因為要講英文台詞捲舌緣故，很怕到時演出不流利，此時記者就誇他在《檢察官外傳》中發音非常標準，他卻自嘲：「那是我故意用很爛的方式去講的耶！故意用肢體模仿外國人，看起來會比較厲害。」逗趣發言惹得全場大笑。《宅配男逃亡曲》將於3月9日在台上映。

關鍵字姜棟元宅配男逃亡曲
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