美食-KY獲利發威 連2年賺逾1股本

美食-KY今天公告2017年第4季財報，單季稅後淨利新台幣5.8億元，較去年同期成長15%，連10個季度創歷年同期新高；去年第4季營業淨利率12.5%，也寫下6年來的同期新高，每股盈餘(EPS)為3.55元。

（中央社記者江明晏台北8日電）美國、中國大陸市場扮演成長引擎，美食-KY去年第4季獲利及全年稅後淨利同創新高，每股盈餘13.12元，連2年賺逾一個股本；美食-KY擬每股配息6元、配股1.04元。

法人分析，儘管2017年度美食-KY面臨強勁的匯率挑戰，人民幣及美元兌新台幣都較2016年貶值6至7%，但美食-KY稅後淨利仍繳出亮眼成長，關鍵在於美國市場展店加速，中國大陸同店銷售增溫，集團整體的營運效率也持續提升。

法人指出，展望新年度，除了匯率壓力可望好轉，美國市場年初以來的展店步伐穩健，中國大陸的飲食消費市場更蓬勃發展，看好美食-KY的成長動能有機會更上層樓。

美食-KY同時公告自結2月合併營收20億元，較去年同期成長超過2成，寫下28個月來的最大增幅。主因為美食-KY於2月在美國再開一間門市，合計今年1至2月已開出4間新店，創同期新高。

展望後續，美食-KY指出，上半年還會在德州及聖地牙哥開出2至3間門市，持續擴展觸角，推升美國銷售；中國大陸市場在麵包及蛋糕產品的帶動下，繳出數個月以來新高的同店銷售成長；台灣市場也受惠行銷活動，以及情人節刺激買氣，帶動門市業績。（編輯：張良知）1070308