黃金白銀比突破80 分析師：正是買進白銀時機

財經網站《MoneyWeek》黃金及大宗商品分析師 Dominic Frisby 周三發文指出，白銀過去讓投資人備感失望，但現在是買入白銀並且賣出黃金的時候了。

Frisby 表示，這個決策的關鍵因素，就在黃金白銀價格比。

黃金 / 白銀比率衡量每盎司黃金的價格，與每盎司白銀價格的比率，如果是 75，則代表黃金價格是白銀價格的 75 倍。Frisby 認為，以兩種金屬在地表的含量來看，理想的價格應該是 15 倍，這主要是從稀有程度來看。

但是在金融市場的表現並非如此。由黃金 / 白銀比率來看，自 1980 年之後，就沒有再低於 30。以當前價格黃金每盎司 1350 美元來看，如果這個比率是 15，黃金應該是 88 美元，但實際上只有 16 美元。