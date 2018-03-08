影／自力救濟　北斗鎮開放民眾到田間採高麗菜

▲市場供需失衡導致高麗菜價格慘跌，耕鋤太可惜，青農民魏見任栽種的高麗菜，10日開放民眾到田間採收。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.08）

台北果菜市場20天休市11天，讓不少農民銷售無門，導致上個月底蔬菜量暴增，拍賣價格狂跌，北斗鎮青年農民魏見任栽種約5分地的高麗菜，現在正值採收期，卻因供需失衡，因此決定自力救濟將開放讓民眾自行下田採收高麗菜，開放時間10日上午7點起，高麗菜位於北斗鎮陶朱路北斗日照中心前。

魏見任指出，前陣子菜價高、貴如金，如今「菜土菜金」，菜價沒有平價基準，苦的是農民，台北果菜市場連休事件造成中南部產地蔬果無市場銷售消化，市場供需失衡導致高麗菜價格慘跌，埤頭鄉有農民開放包心白菜供民眾採收，以低價銷售並省下人力支出。



▲市場供需失衡導致高麗菜價格慘跌，耕鋤太可惜，青農民魏見任栽種的高麗菜，10日開放民眾到田間採收。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.08）

北斗鎮青農魏見任也將開放高麗菜園供民眾自助採收，以3顆100元低價銷售，讓民眾到菜園體驗採收樂趣；魏見任所栽種的高麗菜（初秋）每顆均5斤以上，最大的還有6斤，由於現在高麗菜在市場價格相當低，除了產地價格低之外，如果還要負擔紙箱、運費以及採收人力等支出，根本不符合成本，所以才會乾脆開放讓民眾自採，增加銷售也減少支出。



▲市場供需失衡導致高麗菜價格慘跌，耕鋤太可惜，青農民魏見任栽種的高麗菜，10日開放民眾到田間採收。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.08）

魏見任說，平均一分地的栽種成本包括肥料、農藥、雇工約1萬8千元，原本要將這一期的高麗菜自行耕鋤，但覺得這麼好吃的高麗菜如此糟蹋掉，十分可惜，已經在社群張貼開放採收的訊息，請自備刀子與袋子，若有低收入戶，可自行前來免費採收。



▲市場供需失衡導致高麗菜價格慘跌，耕鋤太可惜，青農民魏見任栽種的高麗菜，10日開放民眾到田間採收。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.08）