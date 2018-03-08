不滿國營行庫優存13%要砍 台土輸銀工會聯合抗議

據了解，財政部規劃的改革方案中，3 家國營行庫退休員工的 13% 優惠，主要與公教人員年領取一次性退休俸者一致，也就是存款利率逐年調降至 6%，其中以 300 萬為分界點，300 萬以內維持 13% 利率，超過 300 萬的部分，則分 6 年調降至 6%，預計 3 月底拍板，趕在 7 月 1 日與公教人員年改同步上路。

針對國營行庫 13% 優惠存款改革方案，台銀、土銀及輸銀工會今 (8) 日召開聯合記者會，對財政部未先與工會溝通對話表達不滿；對此，財政部稍晚發布聲明表示，目前正研議相關改革方案並通盤檢討，預定於 3 月底前，正式與各國營銀行工會充分溝通後，才會陳報行政院核定實施。

而根據台銀、土銀及輸銀工會理事長統計，13% 優惠存款調降，總影響人數超過 4500 人，以台銀退休員工影響最多。工會也指出，退休制度改革應該符合誠信原則、留住人才並做到信賴保護，國營銀行員工不能接受財政部多次承諾會在提出版本前與工會協商，卻多次毀約，破壞人民對國家的互信基礎。

對此，財政部回應，國營銀行員工優存改革事宜，依 2017 年國家年金改革方案及 2016 年 12 月 28 日立法院決議辦理，財政部參酌公教人員年金改革作法，並考量國營銀行須與同業競爭，留才、攬才的重要性，才研議相關改革方案。

財政部表示，此改革方案預定於 3 月底前，正式與各國營銀行工會充分溝通後，才會陳報行政院核定實施，並強調從未對外發布有關國營銀行員工優存改革相關方案，自無違反誠信或破壞互信基礎問題，財政部近期內，也將與國營銀行工會儘速協商改革事宜，以利推動相關改革，共創雙贏局面。