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新壽推高級住宅　4年內有9棟大樓陸續落成　年收租6億

記者顏真真／台北報導2018/03/08 20:24
▲新光金控子公司新光人壽所有的台北市內湖區陽光街土地與華固建設合建案3月8日開工動土，這也是新光人壽不動產投資首次與建商合作，採取「合建分屋」模式。（圖／新光人壽提供）
▲新光金控子公司新光人壽所有的台北市內湖區陽光街土地與華固建設合建案3月8日開工動土，這也是新光人壽不動產投資首次與建商合作，採取「合建分屋」模式。（圖／新光人壽提供）

新光金控子公司新光人壽所有的台北市內湖區陽光街土地與華固建設合建案8日開工動土，這也是新壽不動產投資首次與建商合作，採取「合建分屋」模式。新壽並表示，4年內將陸續落成9棟大樓，每年可穩定貢獻租金收入新台幣6億元。

新壽表示，本案是由新壽提供土地、華固出資興建，基地鄰近碧湖、捷運站，面積為989坪，興建地上25層、地下3層總樓地板面積約6900坪，規畫為30、45、57坪三種房型，共144戶的高級住宅大樓，預計2021年完工，交屋後新壽和華固各可分得65％、35％的部位。

新壽不動產投資策略相當多元與活躍，持續進行不動產的開發與活化並已逐漸進入收成期。新壽指出，在收成部分，繼2014年高雄岡山大樓、2017年台北承德企業大樓、新北板橋新板金融大樓、嘉義中興大樓等均已陸續落成啟用，未來3至4年還有9棟大樓將陸續落成，全部完工後預計可望為新壽帶來每年約6億元以上的長期穩定租金收益。

在開發與活化的部分，新壽說，除2017年12月「台中傑仕堡」新建工程開工外，新壽位於新光摩天大樓旁的大亞1樓空間，將於今年5月推出「新光站前樂活未來館」與「香咖大道」，館中除設有速食店、咖啡店、超商、食堂外，更將設置新光銀行的「數位分行」與人壽的「保險小舖」，推出新型態的保險行銷方式，期能透過數位科技與悠閒的休憩氛圍，發展出更貼近客戶需求的互動模式。

關鍵字新光金控不動產新光人壽住宅大樓建商合建分屋
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