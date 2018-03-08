新壽推高級住宅　4年內有9棟大樓陸續落成　年收租6億

新光金控子公司新光人壽所有的台北市內湖區陽光街土地與華固建設合建案8日開工動土，這也是新壽不動產投資首次與建商合作，採取「合建分屋」模式。新壽並表示，4年內將陸續落成9棟大樓，每年可穩定貢獻租金收入新台幣6億元。

新壽表示，本案是由新壽提供土地、華固出資興建，基地鄰近碧湖、捷運站，面積為989坪，興建地上25層、地下3層總樓地板面積約6900坪，規畫為30、45、57坪三種房型，共144戶的高級住宅大樓，預計2021年完工，交屋後新壽和華固各可分得65％、35％的部位。