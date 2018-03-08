土耳其不銹鋼管反傾銷調查 業者爭取低稅率

（中央社記者廖禹揚、韋樞台北8日電）土耳其經濟部啟動對台灣及中國大陸不銹鋼管反傾銷落日調查，經濟部國際貿易局表示，已將相關訊息通知台灣鋼鐵工業同業公會，業者強調將積極答辯，爭取降低稅率。

台灣區鋼鐵公會表示，接獲國貿局通知後已轉知不鏽鋼管反傾銷落日調查相關資訊予被課反傾銷稅的會員廠商。廠商初步回應將積極答辯，以爭取比現行7.98%更低的稅率，主要是土耳其對中國大陸課徵更高稅率的反傾銷稅，台灣廠商相對有競爭力，會員廠商強調不會放棄土耳其市場。

土耳其2012年對原產於台灣及大陸的不銹鋼管展開反傾銷調查，並在2013年3月15日做出終裁，對涉案產品徵收為期5年的反傾銷稅，其中對台灣YC Inox Co.,Ltd.及台灣彰源企業稅率為7.98%，對其他台灣企業稅率為14.65%，至今年3月15日將期滿。