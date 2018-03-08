林聰賢：北農運作體制 尊重董事會決定

對於交易量及交易均價都達標，林聰賢今天接受媒體聯訪時，被問及他覺得滿意或不滿意？他說，農委會比較在意農民是否獲得合理利潤。

台北果菜批發市場近2週內休市3天達2次，第2度休市3天為3月5到7日，今天8日開市，整體蔬菜交易均價每公斤新台幣19.9元，交易量2376公噸，達成農委會設定18元以上、2500公噸以下目標，並預計天冷下，近日菜價也能穩定。

（中央社記者楊淑閔台北8日電）台北果菜批發市場休市牽動菜價波動，農委會主委林聰賢不排除有人為因素，今天他說，事件引起台北農產運銷公司是總經理制與董事長制的爭議，農委會尊重北農董事會決定。

林聰賢說，這次菜價波動，不只受北農接連3天休市引發，亦有天氣不穩定的影響，也不排除這次事件有人為因素。

他說，台灣市場規模小，產品價格容易被波動，各界可以判斷菜價波動後，誰可以獲利。

他進一步說，全國蔬果總產量有16%運到台北果菜批發市場交易，會牽動其他縣市的批發市場交易價格，因此台北市場特別受重視，為強化供應調節應變，已請農委會農糧署研議強化農會協助農民產銷調控的機制。

這次北休市不當影響菜價，由農委會推派出線的台北農產運銷公司總經理的吳音寧遲未公開說明，引發台北市長柯文哲，以及副市長兼北農董事長陳景峻的不滿，風波延燒到北農的運作體制。

林聰賢說，農委會有北農的人事權、持股，是因為北農不是以營利為目的的公司，必須負起消費地跟產地之間的產銷調節工作與任務，未來不論是總經理制或是董事長制，他會尊重董事會的決定，只要北農的運作能符合產銷調節的目標。

他說，基於吳音寧曾在地方務農，也在地方的生產合作社單位服務過，所以農委會同意推派她擔任北農總經理，但是「要提醒她，對外溝通方面要加強」。（編輯：陳清芳）1070308