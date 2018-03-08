面對中共威脅 蔡總統盼提升情報作戰能量

（中央社記者葉素萍台北8日電）總統蔡英文今天視察國防部軍情局指出，若無優質情報能量，國家縱使拳頭再強，也沒有辦法發揮作用；中共從未放棄對台動武的準備，台灣整體情報作戰能量，有必要進一步提升。

蔡總統今天視察軍情局，這是蔡總統上任後，首次到軍情局，這項行程未公開，總統府會後公布影像。

蔡總統致詞提到，軍情局同仁是國家安全的先鋒，對國家的犧牲奉獻，遠超過一般民眾可以理解的範圍；軍情局為了捍衛國家的安全，做了非常多不為人知的努力。

她說，軍情局有一個無名英雄紀念碑，這樣的紀念碑後面就有超過4000名弟兄姊妹的血以及淚；台海現在雖然沒有戰爭，但是軍情局每天都在前線作戰，有一群弟兄姐妹們無私無懼，在最危險的情境中執行任務，讓2300萬人民可以在台灣安居樂業，她要特別感謝軍情局所有同仁的犧牲奉獻。