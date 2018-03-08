NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈轉移性騷焦點？川普將與金正恩見面股匯兩樣情　台幣早盤貶破29.3跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

面對中共威脅 蔡總統盼提升情報作戰能量

中央社2018/03/08 20:01
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者葉素萍台北8日電）總統蔡英文今天視察國防部軍情局指出，若無優質情報能量，國家縱使拳頭再強，也沒有辦法發揮作用；中共從未放棄對台動武的準備，台灣整體情報作戰能量，有必要進一步提升。

蔡總統今天視察軍情局，這是蔡總統上任後，首次到軍情局，這項行程未公開，總統府會後公布影像。

蔡總統致詞提到，軍情局同仁是國家安全的先鋒，對國家的犧牲奉獻，遠超過一般民眾可以理解的範圍；軍情局為了捍衛國家的安全，做了非常多不為人知的努力。

她說，軍情局有一個無名英雄紀念碑，這樣的紀念碑後面就有超過4000名弟兄姊妹的血以及淚；台海現在雖然沒有戰爭，但是軍情局每天都在前線作戰，有一群弟兄姐妹們無私無懼，在最危險的情境中執行任務，讓2300萬人民可以在台灣安居樂業，她要特別感謝軍情局所有同仁的犧牲奉獻。

蔡總統說，從她上任以來就一直強調情報工作的重要性，無論是人員情報或科技情報，都是國家安全的耳目；武器裝備會隨著時代汰舊換新，但是情報工作從來都是無可取代的，如果沒有優質的情報能量，國家縱使拳頭再強，也沒有辦法發揮作用。

她提到，中共從未放棄對台動武的準備，台灣整體的情報作戰能量，有必要再進一步地提升，政府會給軍情局充分的支持，也請大家務必要盡一切的努力，發揮軍情局的優良傳統，確實做好部署，掌握最即時、最準確的情報。

另外，蔡總統也提到，她要特別肯定軍情局在確保情報來源等機密不外洩的前提下，近來積極配合檔案局等單位，在內部持續推動檔案整理的工作，這些工作有助於打破社會上對軍情局一些不必要的偏見，從另一個角度來看，在民主時代把社會的信任和支持建立起來，推動情報的工作也會更加順利。

蔡總統並期許軍情局，成為一支最堅強的團隊，做國家安全最穩固的基石，她會跟大家一起努力。（編輯：蘇志宗）1070308

土耳其不銹鋼管反傾銷調查 ...屏東海生館韓國樂天水族館 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan