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中央社

16家紡織廠入選行銷計畫 拚7千萬美元商機

中央社2018/03/08 20:06
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北8日電）經濟部國際貿易局委託紡拓會執行「107年度紡織品整合行銷與商機開發計畫」，共有16家紡織廠入選。紡拓會表示，這項計畫將加強新南向開發，今年以帶動7000萬美元商機為目標。

今年入選這項計畫的16家廠商包括台灣百和、得力實業、力鵬企業、黛莉公司、裕源紡織、集盛實業、興采實業、尚益染整、晶安公司、佳紡國際、豪紳纖維、新光合纖、中良工業、詠祥紡織、友良高科技、大東紡織。

紡拓會指出，入選廠商中有超過6成屬自行提案，其中有5家為首次提案即獲入選，足見台灣紡織業者國際行銷能量已逐年提升。

此外，16家入選廠商中不乏有曾榮獲經濟部工業局遴選為中堅企業，或獲得經濟部國際貿易局金貿獎肯定者，更有多家廠商均已具備Bluesign、Oeko-Tex等國際環保認證，顯見今年度入選廠商均為體質優良，且有良好發展潛力的企業。

紡拓會表示，這項計畫以「國際行銷諮詢與服務」、「客製化行銷輔導措施」、「整合行銷與商機開發活動」作為計畫核心。其中「客製化行銷輔導措施」是由廠商依本身產品優勢及核心能力，規劃客製化輔導方案並提案申請。

紡拓會表示，入選廠商依這項計畫除持續拓銷北美及歐陸等成熟市場外，亦將積極配合政府政策，同步開發越南、印尼、印度、斯里蘭卡等新南向國家，以及中國大陸等新興市場，以深化產銷夥伴關係，並達成帶動整體商機7000萬美元的目標。（編輯：林沂鋒）1070308

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