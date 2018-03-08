影／魅影重量空間美學　林憲茂油畫創作展

為呈現多元美學，國立彰化生活美學館邀請油畫大師林憲茂以「魅影重量空間美學」為題舉辦個展，展出近50幅油畫與文創品，在具象、抽象、現況與夢境間，巧妙運用迅速筆鋒、使用色塊層次堆疊，營造舞台歌劇魅影的視覺新享受，展期即日至3月25日，彰化國美館館長尹彙武邀請民眾細細體察油畫藝術之真善美。

林憲茂老師1955年生於臺中大里，22歲初次登板臺中美國新聞處舉辦首次個展，逐步在畫壇嶄露頭角，其後獲得多次全省美展獎項，迄今舉行個展已達20餘次。更擔任臺灣國際藝術協會理事長、春秋美術會會長、創紀畫會會長。積極參與中興新村於2006年辦理駐村藝術家的文化進駐活動，大力推廣生活美學藝術體驗教育。



▲彰化生活美學館邀請油畫大師林憲茂以「魅影重量空間美學」為題舉辦個展，展出油畫48幅及相關文創品。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.08）

林憲茂表示，「畫家是無敵的，但面對畫布，自己就是自己最大的敵人，擅長用畫刀作畫的畫面，從調色盤到畫布之間來來回回，彷彿是外科醫生執手術刀的堅定與自信」，這全然需要系統思考與解決問題，而真正的專業藝術家就在勇敢打破形式上限制，一往情深無悔、不計得失地追尋理想，實現潛意識的解構與發展，因為堅持、執著於理想，藝術創作生命方能永續成長。



▲彰化生活美學館邀請油畫大師林憲茂以「魅影重量空間美學」為題舉辦個展，展出油畫48幅及相關文創品。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.08）

此次以「魅影重量空間美學」主題，係老師從1996年開始透過解構與再建構之間不斷推演成果，在具象、抽象、半抽象、現況與夢境之間，巧妙運用點、線、面，形成本次美學，追求色塊與色塊之調和色彩，以刀筆迅速刮動與滑動，營造勇氣、大氣與地氣感受。



▲彰化生活美學館邀請油畫大師林憲茂以「魅影重量空間美學」為題舉辦個展，展出油畫48幅及相關文創品。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.08）

尹彙武說，本次展覽包括舞魅系列、鯉漾系列、風景系列與靜物系列等系列作品，包括大型巨幅連作，民眾可以欣賞一幅幅充滿著生命力的線條與奇妙繽紛的色彩，蘊含獨一無二的美感心靈，引領民眾沉醉在藝術世界，既有療癒又感動人心，透過油畫藝術表現可以形構空間美感經驗，相當具有生活美學之氣息。