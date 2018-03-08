「后‧現代－2018女性藝術特展」　一窺女力魅力

桃園市文化局即日起至3月25日止，在文化局3樓的第一、第二展覽室策辦「后‧現代－2018女性藝術特展」；桃園市長鄭文燦表示，女性藝術家有獨特關照這個世界的方式，她們所呈現的藝術意象，有獨特的魅力，歡迎民眾來一窺女性藝術創作的美好與獨特之處。
文化局長莊秀美強調，本展以「后」做為新時代女性代稱，彰顯女性的主體性與藝術高度，「后」也是「後」之古字，「後現代」指的就是要挑戰現代主義的主流意識形態，和對女性的刻板印象所衍生出的新思潮和藝術形式；「后・現代」兼具「女性x後現代」的雙重隱喻，突顯本展女性藝術家開展現代藝術新視野的秀異才情。
莊秀美指出，展覽表現的藝術向度，不僅翻轉溫婉柔弱的傳統女性印象，更藉由具象、抽象、光影幻象的展件，生動傳達女性藝術家運用剛柔虛實的多元媒材，創新當代藝術的鮮明意象；這次共邀柳依蘭、陳妙玲、陳麗杏、陳韻如、莊敏伶、廖素真、蒲宜君、賴珮瑜，及日本籍武田裕子（akeda Hiroko）、烏克蘭籍薩芬娜・克謝妮亞（Safina Ksenia）等10位藝術家參展。
文化局說，「后˙現代－2018女性藝術特展」以「剛柔虛實」為主軸，展出的作品涵括水墨、油彩、膠彩、複合媒材等平面藝術，及雕塑、裝置等立體創作和錄像新媒材，展現女性以人生淬煉藝術的堅韌；展覽的相關資訊，可至文化局的網站查詢，或電（03）3322592分機8510楊小姐洽詢。