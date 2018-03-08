NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈轉移性騷焦點？川普將與金正恩見面股匯兩樣情　台幣早盤貶破29.3跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
地方

「后‧現代－2018女性藝術特展」　一窺女力魅力

記者李春台／桃園報導2018/03/08 20:46
▲桃園市長鄭文燦今日參觀「后‧現代－2018女性藝術特展」。（圖／記者李春台，2018.03.08）
▲桃園市長鄭文燦今日參觀「后‧現代－2018女性藝術特展」。（圖／記者李春台，2018.03.08）

桃園市文化局即日起至3月25日止，在文化局3樓的第一、第二展覽室策辦「后‧現代－2018女性藝術特展」；桃園市長鄭文燦表示，女性藝術家有獨特關照這個世界的方式，她們所呈現的藝術意象，有獨特的魅力，歡迎民眾來一窺女性藝術創作的美好與獨特之處。

文化局長莊秀美強調，本展以「后」做為新時代女性代稱，彰顯女性的主體性與藝術高度，「后」也是「後」之古字，「後現代」指的就是要挑戰現代主義的主流意識形態，和對女性的刻板印象所衍生出的新思潮和藝術形式；「后・現代」兼具「女性x後現代」的雙重隱喻，突顯本展女性藝術家開展現代藝術新視野的秀異才情。

莊秀美指出，展覽表現的藝術向度，不僅翻轉溫婉柔弱的傳統女性印象，更藉由具象、抽象、光影幻象的展件，生動傳達女性藝術家運用剛柔虛實的多元媒材，創新當代藝術的鮮明意象；這次共邀柳依蘭、陳妙玲、陳麗杏、陳韻如、莊敏伶、廖素真、蒲宜君、賴珮瑜，及日本籍武田裕子（akeda Hiroko）、烏克蘭籍薩芬娜・克謝妮亞（Safina Ksenia）等10位藝術家參展。

文化局說，「后˙現代－2018女性藝術特展」以「剛柔虛實」為主軸，展出的作品涵括水墨、油彩、膠彩、複合媒材等平面藝術，及雕塑、裝置等立體創作和錄像新媒材，展現女性以人生淬煉藝術的堅韌；展覽的相關資訊，可至文化局的網站查詢，或電（03）3322592分機8510楊小姐洽詢。

關鍵字后‧現代－2018女性藝術特展鄭文燦文化局長莊秀美
強化軍民情誼　彰縣後指部頒發聘書預約綠意　社頭鄉公所辦植樹活動

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan