「后‧現代－2018女性藝術特展」　一窺女力魅力

桃園市文化局即日起至3月25日止，在文化局3樓的第一、第二展覽室策辦「后‧現代－2018女性藝術特展」；桃園市長鄭文燦表示，女性藝術家有獨特關照這個世界的方式，她們所呈現的藝術意象，有獨特的魅力，歡迎民眾來一窺女性藝術創作的美好與獨特之處。

文化局長莊秀美強調，本展以「后」做為新時代女性代稱，彰顯女性的主體性與藝術高度，「后」也是「後」之古字，「後現代」指的就是要挑戰現代主義的主流意識形態，和對女性的刻板印象所衍生出的新思潮和藝術形式；「后・現代」兼具「女性x後現代」的雙重隱喻，突顯本展女性藝術家開展現代藝術新視野的秀異才情。