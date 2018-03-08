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中央社

藍新北初選是否辯論 李乾龍：參選人決定

中央社2018/03/08 20:20
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北8日電）國民黨新北市長選舉初選，前台北縣長周錫瑋主張舉辦辯論會，國民黨新北市黨部主委李乾龍今天說，黨部公告的提名辦法是舉辦政見會，但尊重協調，由參選人決定是否辯論。

中國國民黨新北市黨部今天通過市長選舉黨內初選參選人資格。9日下午將由參選人周錫瑋、前新北市議員金介壽與前新北市副市長侯友宜的幕僚代表謝政達，協調政見會舉辦方式，與民意調查公司家數、民調舉辦時間。

周錫瑋疾呼公開辯論，金介壽今天下午接受訪問也表示，他與周錫瑋都有選舉經驗，選舉是選賢與能，不是選有錢與背景的人，政見會是照本宣科，「辯論才有好戲可看」。

他說，民眾有知的權利，經辯論後，很多的真相就會出來。他希望依據新北市人口數，至少辦理4場辯論會，「當然，愈多愈好。」

對於是否辯論，侯友宜主張一切按照黨的機制走，辯論只是形式之一，未必是最好的方式。

李乾龍表示，黨部公告的提名辦法是舉辦政見會，明天下午4時在市黨部4樓將首度邀集參選人與幕僚協商政見會舉辦方式，及舉辦全民調的民意調查公司、家數。

李乾龍表示，協商過程不開放採訪，但會以最公平、公正、公開的方式舉辦初選，尊重參選人的協調意願，由參選人決定是否舉辦初選辯論會。（編輯：劉政權）1070308

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