NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈轉移性騷焦點？川普將與金正恩見面股匯兩樣情　台幣早盤貶破29.3跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

林瀚滿貫砲 中培隊10比6力克富邦

中央社2018/03/08 20:22
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者黃巧雯台北8日電）中華職棒富邦悍將今天繼續與亞運中華培訓隊打熱身賽，培訓隊全場敲出16支安打，包括林瀚滿貫砲，終場就以10比6力克悍將，兩隊交手戰成1比1平手。

富邦悍將昨天與中華培訓隊交手，以9比3氣走培訓隊，今天第2戰由陳仕朋先發，培訓隊則由劉軒荅應戰。

陳仕朋今天狀況不佳，主投4局失4分，有3分自責分，被敲出9支安打，送出2次三振、1次四壞球保送。

在陳仕朋還沒上場投球前，富邦悍將前2棒林旺衛與高孝儀在1局上就先從劉軒荅手中連續擊出二壘安打，率先攻下1分，但一局下陳仕朋剛上場，就被培訓隊戴如量、陳孝允、黃佳瑋合計敲出3支安打，掉2分，反倒以1比2落後。

中華培訓隊第3、4局再下一城，各添1分，第6局林瀚面對富邦中繼投手羅華韋，轟出滿貫砲，並靠著對手失誤，單局灌進5分。

儘管悍將靠著吳宗峻8局上代打敲出陽春砲，追回1分，但終場仍以6比10，不敵培訓隊，兩隊在熱身賽二連戰，戰成1比1平手。

中華培訓隊全場敲出16支安打，火力全開，陳孝允、林瀚都有單場2安打演出。

富邦悍將今天一共動用陳仕朋、林晨樺、羅華韋、羅嘉仁、黃勝雄等5名投手，僅林晨樺、黃勝雄未掉分，黃勝雄9局下登板連飆2次三振後投出保送，但最後順利讓打者擊成飛球，拿下第3個出局數。（編輯：張銘坤）1070308

婦女節　韓華婦女舉辦水耕盆...杏一2月營收3.4億 年增...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan