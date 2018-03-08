提供失智者長照服務　中榮舉辦在地住民意見座談會

輔導會配合長照2.0於全台各榮家極力推動長照忘我園區，提供失智者整體長照服務，中彰榮譽國民之家8日上午假該家同心館，由國民之家主任王正主持，舉辦在地住民意見座談會，徵詢桃源社區住民20多戶及榮家伯伯阿姨們對於興建長照忘我園區看法及有何需求。

王正表示，隨著社會變遷與醫療衛生的進步，整體人口結構改變，人口出生率低落，快速趨向高齡化，使得長期照顧需求人數也同步增加，同時因家庭的照顧功能逐漸式微，導致個人與家庭的照顧壓力日益加重，又因應失能、失智人口增加所衍生之長照需求，亟待各類新興照顧服務模式以滿足不同族群需求。

討論過程中，住民及鄰近住民十分踴躍表達自己對於園區的看法及需求，並極力表示全力支持中彰榮家規劃興建長照忘我園區，俾便社區長輩有進住需求時可就近照護，也展現資源共享雙贏局面。

座談會後，王正並邀請桃源社區居民先參觀榮家的復健理療室，由專業復健師黃學成示範增進老人下肢肌力運動，並介紹復健器材及功能，社區居民對榮家完善設施設備及多功能服務照顧，讚譽有佳，紛紛表示預約入住，以享受天倫。



▲住民及鄰近住民十分踴躍表達對於長照忘我園區的看法及需求。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.08）

參訪後一行人偕同家主任王正、地方民代及里長等人，共同在該家房舍周邊空地，舉辦「環保愛家植樹活動」，王正及住民等多人，植栽由縣府農業處免費提供樹蘭20株，七里香300株，讓整個家區益顯綠意盎然，對改善空氣品質有所助益。