多圖／東京迪士尼35周年慶情報　必玩八大重點搶先看

東京迪士尼度假區在 2018 年迎接 35 周年慶，將自 4 月 15 日起展開一連 345 天「 Happiest Celebration! 」慶祝活動，日間遊行也將全新版本登場，經典遊樂設施「小小世界」在周年慶同時首度翻新，以全新面貌出現在遊客眼前，其他還有各式各樣必吃、必買的周邊商品，《 NOWnews 今日新聞》帶大家一次看得夠。



▲集合 13 台全新造型花車，新版日間遊行將從 4 月 15 日起正式登場。（圖／tokyodisneyresort.jp）

全新日間遊行「奇想騰飛！」

集合 13 台全新造型花車，新版日間遊行將從 4 月 15 日起正式登場，號召 140 名演員，其中還有多達 55 位迪士尼卡通明星，帶來夢想式奇幻的美好世界。



▲東京迪士尼海洋同樣也有全新表演節目。（圖／tokyodisneyresort.jp）

水上迎賓表演「海上送歡樂」

東京迪士尼海洋同樣也有全新表演節目，身穿周年慶禮服的米奇、米妮、達菲與他的好友們，搭著特殊造型的輪船登場，帶來精彩的歌舞表演。



▲晚間的重頭戲「 Celebrate! Tokyo Disneyland 」 7 月 10 日登場。（圖／tokyodisneyresort.jp）

夜間豪華光雕秀「 Celebrate! Tokyo Disneyland 」

晚間的重頭戲「 Celebrate! Tokyo Disneyland 」 7 月 10 日登場，五彩繽紛的水舞，以及閃爍的雷射燈光，將灰姑娘城堡以嶄新的面貌呈現，在神奇魔法施展下彷彿成為通往神奇國度的門扉。



▲樂園中的紐奧良劇場，將融入周年慶主題曲，帶來期間限定的歌舞秀。（圖／tokyodisneyresort.jp）



▲海洋的船塢邊舞台則有米奇等迪士尼明星，以活潑的方式介紹紐約大都會的魅力。 （圖／tokyodisneyresort.jp）

全新表演「派對狂歡樂！」、「哈囉！紐約」

兩大園區自 7 月 10 日起都將有全新表演節目，樂園中的紐奧良劇場，將融入周年慶主題曲，帶來期間限定的歌舞秀；海洋的船塢邊舞台則有米奇等迪士尼明星，以活潑的方式介紹紐約大都會的魅力。



▲東京迪士尼樂園經典設施「小小世界」，在 35 周年慶之際首度翻新。（圖／tokyodisneyresort.jp）

首度翻新「小小世界」

東京迪士尼樂園經典設施「小小世界」，在 35 周年慶之際首度翻新，旅程將走訪歐洲、亞洲、非洲、 中南美洲、南太平洋諸島等地。電影《冰雪奇緣》的艾莎、安娜、雪寶也將加入玩偶行列，另外園區也推出以全新「小小世界」為主題的餐飲及特別商品。



▲世界市集的大街將成為 35 周年慶的「喜慶大街」，展露異於平時的華麗風采。（圖／tokyodisneyresort.jp）



▲正門入口內的花壇將以迪士尼明星，於紅毯兩側迎接遊客的情境作為嶄新的照相景點。（圖／tokyodisneyresort.jp）



▲共計 35 座的米奇塑像將會於東京迪士尼樂園的各個主題區域、東京迪士尼海洋的各座主題海港歡樂登場。（圖／tokyodisneyresort.jp）

熱鬧燈飾迎賓「喜慶大街」

世界市集的大街將成為 35 周年慶的「喜慶大街」，展露異於平時的華麗風采。高約 10 公尺、擁有 9 座米奇塑像的 「喜慶塔」將於街道中央迎接遊客。塔上的米奇塑像將分別穿戴東京迪士尼樂園各次週年慶活動的禮服，或是東京迪士尼海洋開園時的紀念服飾，喚起遊客的幸福回憶。



▲在周年慶期間，世界市集的商店「西餅城」與餐飲設施「冰淇淋甜筒」將以「唐老鴨一家舉辦的巧克力比賽」為主題，搖身成為銷售獨家商品、餐點的巧克力脆球專賣店。（圖／tokyodisneyresort.jp）

期間限定「巧克力脆球主題商店」

巧克力脆球自 1986 年上市後，就成為東京迪士尼度假區最受歡迎的伴手禮之一，在周年慶期間，世界市集的商店「西餅城」與餐飲設施「冰淇淋甜筒」將以「唐老鴨一家舉辦的巧克力比賽」為主題，搖身成為銷售獨家商品、餐點的巧克力脆球專賣店。



▲迪士尼與東京芭奈奈聯名推出商品，是樂園相當具人氣的伴手禮。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.08）



▲周年慶期間約 250 種限定商品上市。（圖／tokyodisneyresort.jp）



▲米奇等迪士尼明星成為代表性的商品圖案。（圖／tokyodisneyresort.jp）

必買周邊商品

周年慶期間約 250 種限定商品上市。米奇等迪士尼明星在紙花飛舞中高高跳起的可愛景象將成為代表性的商品圖案，展現慶祝週年慶的快樂活力。五顏六色的緞帶、紙花也將融入商品設計中，玩偶別針、蝴蝶領結、趣味造型帽等隨身商品亦會推出 35 周年慶僅有的款式。



▲可愛的米奇及米妮，讓人愛不釋手。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.08）



▲ 35 周年限定徽章。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.08）



▲因應櫻花季到來，同時也推出櫻花系列商品。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.03.08）