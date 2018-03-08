開幕邁入第10年　「樂沐」宣布12月底結束營業

陳嵐舒在樂沐法式餐廳粉絲專頁發文表示，樂沐在 2008 年開幕，今年是第 10 年，期間台灣餐飲業的變化相當大，樂沐餐廳和她一直有許多人愛護，但也從來沒有少過被人議論。即使如此，她仍堅持做自己想做的，不管是料理的味道還是自己，「這是任性，也是一種不合時宜」，自己不愛與公眾接觸、不喜曝光，也不在意各種公關手腕，「但在這個世代，安靜等同消失。」

知名法式餐廳「樂沐」曾連續4年入選「亞洲 50 最佳餐廳」，今年也將邁入第 10 周年，但主廚陳嵐舒今（ 8 ）日卻突然在餐廳臉書粉絲專頁發文，宣布樂沐將於今年 12 月底結束營業，令不少顧客相當吃驚。

「身處台中，樂沐正在玩一場不能不玩的遊戲」，陳嵐舒表示， 2014 年後她常向身邊的團隊這麼說，這場遊戲也讓她看清自己的本質和缺陷，她沒有征服世界的野心，也沒有足夠的虛榮作為遊戲的動力，只想安安靜靜地烹調出心中的滋味。去年底，她拒絕了幾乎已經成行的海外展店邀約，現在更決定在夢想完全遠離之前停下來。

陳嵐舒提到，樂沐將在今年 12 月底結束營業，這是個非常困難且漫長的決定，感謝合作夥伴和家人對她的支持，幫她下定決心，她並強調，一切只追求最高規格的樂沐，不會轉變型態，也不可能妥協。

最後，她也表示，目前並沒有任何新餐廳的計畫，而已經開展的樂沐糕餅舖、 GoûtBar 以及快閃概念的 Gubami 牛肉麵，依然會正常運作，今年下半年度也將邀請國際名廚前來客座，包括日本三星名廚中道博以及她的啟蒙導師、巴黎二星名廚 Jean-François Piège ，為樂沐慶祝 10 周年，也是餞別，「追求最好直到最後一刻，樂沐是華麗著開始，也會華麗著結束。」

位在台中市的樂沐法式餐廳曾連續 4 年獲選為「亞洲 50 最佳餐廳」，有「亞洲女廚神」之稱的主廚陳嵐舒以第一名成績畢業於巴黎斐杭迪高等廚藝學校，曾獲「 2014 年凱歌香檳亞洲最佳女廚師」，也是台灣第一位獲獎的女廚師。



▲樂沐法式餐廳宣布將在今年12月底結束營業。（圖／翻攝自《樂沐法式餐廳 Le Moût Restaurant》臉書）