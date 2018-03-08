驅趕外來人口惹議 蔡奇不給媒體問

北京市南郊大興區2017年底發生大火後，北京市政府下令大規模驅趕低端人口，引發各界批評，矛頭紛紛指向被歸為中共總書記習近平人馬的蔡奇，也讓全國人大北京市代表團上午的開放旁聽時段，吸引眾多中外媒體前往採訪。

（中央社記者邱國強北京8日電）北京市驅趕外來人口引發強烈爭議，中共北京市委書記蔡奇成為眾矢之的。但中國全國人大北京市代表團今天開放境外媒體旁聽，卻未讓蔡奇接受提問，且嚴禁媒體接近蔡奇及代表。

根據報導，上午北京市代表團會議結束後，並沒有像其它代表團一樣，由全體代表留下來接受媒體提問，而是先讓蔡奇、北京市長陳吉寧及大部份代表離場，並阻隔媒體堵訪蔡奇等人。只留下張工等約10名代表接受提問，讓現場媒體議論紛紛。

此外，為阻止媒體堵訪，北京市代表團會場外的空間被架起了封鎖線，並有安全人員把守，不讓媒體在會前會後及會議中接近代表。

報導指出，張工在回答驅離外來人口相關問題時說，北京市今年將「繼續疏導非首都功能，更有效利用土地」。他並表示，北京未來要維持高品質發展，不能再倚靠「低成本產業」，尤其要開放服務業發展，嚴格遵守官方制訂的發展藍圖。（編輯：林克倫）1070308