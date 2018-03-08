NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈轉移性騷焦點？川普將與金正恩見面股匯兩樣情　台幣早盤貶破29.3跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

5家國銀布局柬埔寨 玉山銀連2年獨虧 一銀最賺錢

鉅亨網2018/03/08 20:37
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

金管會今 (8) 日核准合庫銀行申設柬埔寨據點，累計目前有 5 家國銀在柬埔寨設點，其中，只有玉山銀行連 2 年獨虧，而一銀因深耕柬埔寨 20 年，是去年在柬埔寨最賺錢的國銀。

合庫申請於柬埔寨金邊分行轄下增設永盛支行及西哈努克支行，今天獲金管會核准，合庫主要是考量柬埔寨目前經濟穩定成長，及評估我國與該國雙邊貿易與投資情形，為能在當地擴增據點建構東南亞區域金融服務網，以協助台資企業順利在東南亞發展業務。

目前合庫柬埔寨金邊分行轄下已有 4 家支行（包括德他拉、菩森芷、暹粒及市中心等支行），加計這次申請的永盛支行及西哈努克支行，已有 6 家支行。

進一步觀察整體國銀在柬埔寨的布局，據銀行局統計，目前我國銀行在柬埔寨設立分支機構，包括國泰世華、玉山各設有 1 家子行，合庫、一銀及兆豐等 3 家銀行設有分行，以及上海商銀設有代表人辦事處。

我國銀行在柬埔寨分支整體獲利情況，2017 年獲利 8.5 億元、2016 年 6.32 億元、2015 年 12.59 億元，連續三年獲利。

不過，唯獨玉山銀行在柬埔寨的子行，從 2016 年就受呆帳提列影響，虧 6.68 億元，2017 年也虧損 7.67 億元，連續兩年合計虧損 14.35 億元。

而最賺錢的為一銀，一銀已在柬埔寨深耕 20 年，去年稅前盈餘 7.3 億元，是在柬埔寨獲利表現最好的國銀。其次依序是兆豐 3.8 億元、合庫 3.4 億元、國泰世華 1.5 億元。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字柬埔寨金管會玉山一銀headline
〈鴻海FII獲通過〉中國拉...鈺齊去年EPS 5.65元...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan