5家國銀布局柬埔寨 玉山銀連2年獨虧 一銀最賺錢

金管會今 (8) 日核准合庫銀行申設柬埔寨據點，累計目前有 5 家國銀在柬埔寨設點，其中，只有玉山銀行連 2 年獨虧，而一銀因深耕柬埔寨 20 年，是去年在柬埔寨最賺錢的國銀。

合庫申請於柬埔寨金邊分行轄下增設永盛支行及西哈努克支行，今天獲金管會核准，合庫主要是考量柬埔寨目前經濟穩定成長，及評估我國與該國雙邊貿易與投資情形，為能在當地擴增據點建構東南亞區域金融服務網，以協助台資企業順利在東南亞發展業務。

目前合庫柬埔寨金邊分行轄下已有 4 家支行（包括德他拉、菩森芷、暹粒及市中心等支行），加計這次申請的永盛支行及西哈努克支行，已有 6 家支行。