北韓願談非核 恐因外匯儲備即將告罄

南韓分析師指出，國際制裁令北韓2017年出口受限，已傷害到北韓經濟，並將造成北韓今年現金儲備驟降，進而導致基本物資進口縮減。

彭博報導，孤立的北韓在擁核議題談判上，經常拋出可望談判達成協議的展望，並在獲得妥協後又退出。這回金正恩5日在平壤接見南韓總統派出的特使團後，同意4月底在板門店與文在寅舉行兩韓第3次高峰會。

（中央社首爾8日綜合外電報導）北韓領袖金正恩近日一反常態，爽快同意與南韓總統文在寅面對面討論非核化。分析師指出，這項轉變可能與北韓面臨連串經濟壓力有關，包括外匯儲備劇減及通貨膨脹急升。

南韓智庫韓國對外經濟政策研究院（KIEP）2月發布報告指出，平壤政權面臨的另一個風險，是通貨膨脹大幅升溫。另一個南韓智庫韓國開發研究院（KoreaDevelopment Institute）也對北韓經濟惡化提出警告。

根據南韓機關統計，北韓對最大貿易夥伴國中國的出口在2017年銳減37%，進口則增長4%，導致商品貿易逆差達17億美元（約新台幣498億元）。

KIEP研究員崔長浩（Choi Jang-ho，音譯）估計，北韓外匯儲備目前僅剩40億至50億美元（約新台幣1172億至1465億元）。相較下南韓外匯儲備則高達3950億美元。

南韓國會情報委員會主席康碩昊（Kang Seok-ho，音譯）2月也表示，若國際制裁持續，北韓持有的美元粗估到10月左右就會告罄。

崔長浩在報告中寫道：「若北韓外匯儲備規模估計準確，北韓今年進口將下滑，導致下半年開始民間市場活動和工業生產雙雙減少。…（北韓）原物料和原油進口中斷，意味金正恩的產業政策無可避免將必須改變。」

崔長浩並預期，北韓韓元和物價相對穩定的情況，可能在今年改變。

南韓智庫韓國統一研究院（Korea Institute forNational Unification）研究員林姜澤（LimKang-taeg，音譯）也表示：「北韓可能短期內還能繼續控制物價，但無法永遠控制，受制裁影響的產品價格將開始攀升。」

因此林姜澤認為，「北韓之所以改變態度，很可能因為擔心美國軍事攻擊，以及面臨經濟制裁帶來的壓力。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1070308