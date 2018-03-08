NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈轉移性騷焦點？川普將與金正恩見面股匯兩樣情　台幣早盤貶破29.3跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

北韓願談非核 恐因外匯儲備即將告罄

中央社2018/03/08 20:34
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社首爾8日綜合外電報導）北韓領袖金正恩近日一反常態，爽快同意與南韓總統文在寅面對面討論非核化。分析師指出，這項轉變可能與北韓面臨連串經濟壓力有關，包括外匯儲備劇減及通貨膨脹急升。

彭博報導，孤立的北韓在擁核議題談判上，經常拋出可望談判達成協議的展望，並在獲得妥協後又退出。這回金正恩5日在平壤接見南韓總統派出的特使團後，同意4月底在板門店與文在寅舉行兩韓第3次高峰會。

南韓分析師指出，國際制裁令北韓2017年出口受限，已傷害到北韓經濟，並將造成北韓今年現金儲備驟降，進而導致基本物資進口縮減。

南韓智庫韓國對外經濟政策研究院（KIEP）2月發布報告指出，平壤政權面臨的另一個風險，是通貨膨脹大幅升溫。另一個南韓智庫韓國開發研究院（KoreaDevelopment Institute）也對北韓經濟惡化提出警告。

根據南韓機關統計，北韓對最大貿易夥伴國中國的出口在2017年銳減37%，進口則增長4%，導致商品貿易逆差達17億美元（約新台幣498億元）。

KIEP研究員崔長浩（Choi Jang-ho，音譯）估計，北韓外匯儲備目前僅剩40億至50億美元（約新台幣1172億至1465億元）。相較下南韓外匯儲備則高達3950億美元。

南韓國會情報委員會主席康碩昊（Kang Seok-ho，音譯）2月也表示，若國際制裁持續，北韓持有的美元粗估到10月左右就會告罄。

崔長浩在報告中寫道：「若北韓外匯儲備規模估計準確，北韓今年進口將下滑，導致下半年開始民間市場活動和工業生產雙雙減少。…（北韓）原物料和原油進口中斷，意味金正恩的產業政策無可避免將必須改變。」

崔長浩並預期，北韓韓元和物價相對穩定的情況，可能在今年改變。

南韓智庫韓國統一研究院（Korea Institute forNational Unification）研究員林姜澤（LimKang-taeg，音譯）也表示：「北韓可能短期內還能繼續控制物價，但無法永遠控制，受制裁影響的產品價格將開始攀升。」

因此林姜澤認為，「北韓之所以改變態度，很可能因為擔心美國軍事攻擊，以及面臨經濟制裁帶來的壓力。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1070308

驅趕外來人口惹議 蔡奇不...談接管安邦 胡曉煉：不會讓...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan