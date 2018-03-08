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娛樂

夏如芝舉辦簽書會　狂粉竟現身

記者吳維書／台北報導2018/03/08 20:48
▲夏如芝徜徉在澎湖美景中。（圖／伊林娛樂提供 , 2018.3.8）
▲夏如芝徜徉在澎湖美景中。（圖／伊林娛樂提供 , 2018.3.8）

藝人夏如芝近日舉辦《澎湖愛情故事書－夏如芝的輕旅行》簽書會，該書由澎湖縣政府旅遊處出版，300本限量故事書迅速銷售一空，一同拍攝的男主角陳品延也抱病力挺，伊林日系樂團noovy成員為「報恩」，也偷偷現身簽書會，讓很怕沒什麼人來的夏如芝超驚喜。


▲夏如芝身材火辣。（圖／伊林娛樂提供 , 2018.3.8）

該場簽書會在伊林娛樂舉辦，有狂粉為了「搶頭香」，凌晨4點就到公司門口排隊，只為了能在第1排與夏如芝近距離互動，令她相當感動，「應該是真心愛我，才能這麼堅持。」陳品延抱病到場，他表示，「我印象最深刻的照片，就是臨時被CUE要脫上衣的那張，又要爬梯子，讓有懼高症的我好緊張，幸好後來成果不錯。」


▲夏如芝在書裡大秀性感。（圖／伊林娛樂提供 , 2018.3.8）

日系樂團noovy團員貝斯手JK、主唱Shawn驚喜現身簽書會，原來夏如芝上回有去noovy演唱會，兩人這次是帶著「報恩」、「感謝」的心態來支持，讓她忍不住驚呼：「你們怎麼在這？」她透露第一次有活動以她為主辦，她自己只在臉書、IG宣傳，一開始怕沒人來，看到現場爆滿，她覺得非常感動。她還提及自己把故事書寄給好友周湯豪、小鬼搶先閱讀，兩位好友都稱讚，她感到相當開心。

關鍵字夏如芝伊林娛樂noovy陳品延澎湖澎湖愛情故事書－夏如芝的輕旅行狂粉
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