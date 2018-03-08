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鈺齊去年EPS 5.65元 擬配發4.1元現金股利

鉅亨網2018/03/08 20:44
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製鞋廠鈺齊 (9802-TW) 去年營收、獲利同創新高，財報稅後純益 8.03 億元，每股純益為 5.65 元，今 (8) 日董事會決議配發現金股利 4.1 元。以今天的鈺齊收盤價 67 元計算，現金殖利率為 6.12%。

同時，鈺齊目前營運的訂單能見度也維持在 3-4 個月的水準。

鈺齊去年營收達 103.88 億元，營業利益 11.3 億元，稅後純益 8.03 億元，每股純益 5.65 元，都改寫公司歷史營運新高，該公司指出，主要一方面受惠於集團產能持穩擴增所帶來的規模經濟效益，另一方面係因產品組合優化、新廠效能提升以及產能分散等三大經營策略效益顯現，直接帶動毛利率自 2016 年的 18% 提升到去年的 19.8%，提升 1.8 個百分點，證明公司已逐步打造中長期競爭利基優勢。

鈺齊今年持續看好全球戶外運動市場蓬勃發展，鈺齊主管指出，由於鈺齊為全球知名專業戶外功能鞋製造大廠，在新鞋款開發製造能力上不但能與全球知名領導品牌接軌、順利打造出符合不同機能需求的鞋款，更可提供其他非戶外專業品牌研發結合戶外機能新鞋款之開發需求，藉此滿足消費者對戶外機能產品日益提升的購買趨勢，因此公司可順利在發揮少量多樣的彈性接單優勢下，創造出保持 3-4 個月的高訂單能見度，帶動整體營運保持良好成長動能。

鈺齊日 K 線圖

 

 

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