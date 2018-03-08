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表揚學測滿級分　彰化市長邱建富頒發獎學金

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/08 21:18
▲今年大學學測，彰化縣共有5人滿級分，且全部來自彰化市精誠中學，彰化市長邱建富到校頒獎表揚，5人也都分享平常讀書的心得。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.08）
▲今年大學學測，彰化縣共有5人滿級分，且全部來自彰化市精誠中學，彰化市長邱建富到校頒獎表揚，5人也都分享平常讀書的心得。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.08）

107年大學學科測驗於2月23日成績揭曉，在彰化市轄區的高中學生，共有5位獲滿級分，成績十分亮眼，而且特別的是，5位優秀學子都是就讀於精誠中學，市長邱建富於8日上午專程前往精誠中學加以表揚，並頒發給每人獎學金3,600元及獎狀一幀。


▲今年大學學測，彰化縣共有5人滿級分，且全部來自彰化市精誠中學，彰化市長邱建富到校頒獎表揚，5人也都分享平常讀書的心得。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.08）

獲得滿級分佳績的5名學子，分別是：阮子銘、周栩仡、林羿成、莊皓、陳子瑋等人。其中，阮子銘不僅獲滿級分、另多益也考990分的滿分，他說，自己從國小3年級開始，就會看國外的影集、原文書，一邊看電視一邊練英文，自然而然英文就好起來了。


▲今年大學學測，彰化縣共有5人滿級分，且全部來自彰化市精誠中學，彰化市長邱建富到校頒獎表揚，5人也都分享平常讀書的心得。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.08）

邱建富強調，阮子銘同學早在6年前就讀民生國小時，就曾經代表台灣參加2012國際數學競賽獲得個人組銅牌，當時公所即表揚過他；由於阮子銘出身「醫生世家」，爸爸和兩個哥哥都是醫生，他從小就耳濡目染，也以就讀台大醫學系為第一志願。


▲今年大學學測，彰化縣共有5人滿級分，且全部來自彰化市精誠中學，彰化市長邱建富到校頒獎表揚，5人也都分享平常讀書的心得。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.08）

邱建富表示，同樣獲滿級分的林羿成，曾拿過全國奧林匹亞競賽物理二等獎、陳子瑋則上過清大化學系的高中資優先修班、周栩仡甚至拿過清華杯化學金牌、莊皓?亦曾通過奧林匹亞物理科的初選；4位同學除了莊皓大學想念牙醫，另3人的志願和阮子銘一樣，都考慮就讀醫學系。


▲今年大學學測，彰化縣共有5人滿級分，且全部來自彰化市精誠中學，彰化市長邱建富到校頒獎表揚，5人也都分享平常讀書的心得。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.08）

幾位同學在物理、化學等自然學科都特別優秀，其他各科也能拿滿級分，物理老師、同時也是導師的胡志峰認為，除了理化老師教得好之外，其實各科老師的功勞也都很大。胡志峰說，例如教國文的陳文茜老師、教數學的邱英璋老師，教英文的劉君苑老師等，這些老師本身都很優秀，也都很願意引導學生，讓學生能夠不斷進步。

但胡老師強調，學測成績能夠出色，最主要還是要歸功學生，雖然他們也都喜歡玩手機，但不純粹是玩，即使遊戲頁面、攻略是英文版的，也照常接受「挑戰」，既能消遣，又達到讓英文能力大為提升的目的，一舉兩得。


▲今年大學學測，彰化縣共有5人滿級分，且全部來自彰化市精誠中學，彰化市長邱建富到校頒獎表揚，5人也都分享平常讀書的心得。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.08）

精誠中學校長郭伯嘉強調，學校能連年培養學測榜首固然欣喜，但更令人開心的是，因為資源分配平均，很多班級都出現領頭羊，尤其今年前面4個班級都有70級分同學出現，領頭效應的出現，是這次學測成績得以大幅躍升的關鍵。

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