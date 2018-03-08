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中央社

談接管安邦 胡曉煉：不會讓單狼變狼群

中央社2018/03/08 20:39
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北8日電）安邦保險集團2月遭中國保監會接管，對於是否再發生接管事件，中國全國政協委員胡曉煉今天表示，中國監管當局對處置金融風險採分類施策作法、非一刀切，「不會從一隻狼弄成狼群」。

中國人民政治協商會議第13屆全國委員會一次會議今天舉行第二場記者會，主題是「政協委員談推動經濟高質量發展」。全國政協委員、中國進出口銀行董事長胡曉煉就中國金融風險監管做出上述表示。

對於官方接管金融機構原因，胡曉煉指出，一是這些機構高負債的擴張造成自身問題，二是這些機構規避監管，三是公司治理結構不健全，第四是這些機構因高負債經營，資產負債表比較脆弱，有潛在的風險隱患。

她表示，這些機構有些是屬於比較大的機構，擁有非常全的金融牌照，可說是金融控股公司類的機構，當這種機構發生風險，其市場傳染性會比較強，會有跨市場、跨機構和跨領域的傳染風險，所以必須高度關注。

至於接管是否衝擊整個金融體系穩定，胡曉煉說，「在中國這種事情是不會發生的」。首先，黨中央和國務院對風險是高度關注的，強調要守底線。由於有高度的防控風險自覺，就不會讓風險一下子暴露出來，最後出現束手無策的現象。

第二是監管當局採取分類施策作法來處置風險，不是採一刀切。她指出，正因採有針對性的分類施策，風險化解和處置做得非常平穩，不會在這個過程中再產生重大風險。

第三是積極填空白、補短板。胡曉煉表示，當發現機構有套利和規避監管行為，有在灰色地帶遊走的行為，監管機構立即出台監管辦法，及早地堵住漏洞。「一個、幾個機構的問題，不會形成多個機構問題，不會從一隻狼弄成狼群，最後造成系統風險」。（編輯：林克倫）1070308

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