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彰化縣性別平等辦公室揭牌　推動推動婦女福利

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/08 20:58
▲彰化縣各界在彰化夢想館，舉辦歡慶「2018國際婦女節」系列活動，為「彰化縣性別平等辦公室」揭牌，宣示婦女節系列活動開跑。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.08）
▲彰化縣各界在彰化夢想館，舉辦歡慶「2018國際婦女節」系列活動，為「彰化縣性別平等辦公室」揭牌，宣示婦女節系列活動開跑。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.08）

「就是要38，GENDER作伙來」，彰化縣各界8日在彰化夢想館，舉辦歡慶「2018國際婦女節」系列活動，廣邀各界婦女團體與社區發展協會一同慶祝，並為「彰化縣性別平等辦公室」揭牌，宣示積極推動婦女福利與性別平等等相關服務措施，保障所有婦女權益。


▲彰化縣各界在彰化夢想館，舉辦歡慶「2018國際婦女節」系列活動，為「彰化縣性別平等辦公室」揭牌，宣示婦女節系列活動開跑。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.08）

彰化縣副縣長林明裕與婦女團體與社區發展協會一同與會，為「彰化縣性別平等辦公室」揭牌，宣示婦女節系列活動開跑，其中包含性別平等logo徵選、性別平等友善商家認證、性別影展等活動，展現彰化縣推動婦女福利及性別平等相關服務及措施，並倡議婦女權益及性別平等概念。


▲彰化縣各界在彰化夢想館，舉辦歡慶「2018國際婦女節」系列活動，為「彰化縣性別平等辦公室」揭牌，宣示婦女節系列活動開跑。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.08）

林明裕表示，他向全國婦女獻上最高敬意，並祝福三八婦女節快樂。他認為男人要尊重女性，因為大家都是從女人生育而來的。彰化縣政府維護婦女權益不遺餘力，運用多「館」齊下、多元發展來建構彰化為婦女友善大縣，多「館」齊下就是推動婦女夢想館，目前在和美、鹿港、田中、二林、溪湖等地區有設立家庭福利服務中心，讓許多婦女能帶著孩子來這裡接受課程，自我培力。


▲彰化縣各界在彰化夢想館，舉辦歡慶「2018國際婦女節」系列活動，為「彰化縣性別平等辦公室」揭牌，宣示婦女節系列活動開跑。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.08）

社會處長黃淑娟表示，性別平等辦公室將成為推動性別平等業務專責單位，往後將整合規劃全縣性別平等政策與各項計畫，並持續推動性別平等委員會事務，邀請婦女朋友前來悠閒喝咖啡、落實性別平等生活化。


▲彰化縣各界在彰化夢想館，舉辦歡慶「2018國際婦女節」系列活動，為「彰化縣性別平等辦公室」揭牌，宣示婦女節系列活動開跑。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.08）

彰化縣目前有25間商家加入「性別平等友善商家認證」之行列，並推動「性別平等logo徵選」活動，黃淑娟處長表示，從即日起開始受理報名，到四月底截止，歡迎各界踴躍報名參加！有關性別平等logo徵選、性別平等友善商家認證、性別影展等婦女節系列活動相關資訊，請上彰化縣社會處網站業務專區查詢。

關鍵字國際婦女節夢想館性別平等婦女節林明裕
預約綠意　社頭鄉公所辦植樹活動市場供需失衡　高麗菜價格慘跌

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