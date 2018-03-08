美關稅立場軟化貿易戰舒緩 亞股普遍收高

（中央社香港8日綜合外電報導）亞洲股市今天在白宮關稅立場軟化的正面消息帶動下普遍收高，但仍延續市場憂心全球貿易戰開打引發的一週來震盪走勢。

川普上週宣布將對輸美鋼鋁課徵關稅，引發全球和自家共和黨領導人不滿後，投資人驚嚇，股市挫跌。

歐洲聯盟（EU）官員已擬定華府若祭出關稅，歐盟針對美國進口產品的報復措施。中國大陸表示，將採取適當且必要的回應。

白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Sanders）表示，美國可能會基於國家安全，對墨西哥、加拿大和其他國家提供豁免。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）也說：「我們不希望發生貿易戰。」