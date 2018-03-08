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飯店毛經濟發燒　帶寵物出遊還能一起做SPA

記者陳致宇／台北報導2018/03/08 20:55
▲福容旗下多家飯店同時推出寵物專屬的住房專案，還有寵物專屬用品，不用擔心會與人類混用。（圖／福容飯店）
▲福容旗下多家飯店同時推出寵物專屬的住房專案，還有寵物專屬用品，不用擔心會與人類混用。（圖／福容飯店）

想要全家大小一起出門玩，毛小孩當然也要帶著走，不少飯店因此推出寵物住房專案，還有寵物專屬用品，不用擔心會與人類混用。到了外面寵物難免會沾染上塵土，有飯店也結合寵物美容，讓毛小孩享受高規格的星級待遇。

福容旗下多家飯店同時推出寵物專屬的住房專案，墾丁福容加價 1,600 元清潔費，即可與毛小孩同住，還有寵物寄放服務，不用擔心毛小孩沒人照顧；花蓮福容則有毛小孩專屬的「寄宿專區」，寵物床、寵物碗、罐頭、零食應有盡有；福隆福容則是準備了 Villa 專屬寵物房，入住簡樸禪風客房及自在禪風別墅，再加價 1,500 元，就能帶著寵物一起享受舒適寬敞的住房空間。


▲東森山林渡假酒店推出毛家庭住房專案，還結合寵物餐廳及寵物美容。（圖／東森山林渡假酒店）

若擔心寵物會沾到戶外塵土或寄生蟲，東森山林渡假酒店推出毛家庭住房專案，還能搭配麗多花鳥寵物世界的寵物美容。飯店總經理江惠明表示，「毛經濟」持續成長，寵物服務也越來越多元、精緻，相對的，顧客也會希望有更為貼心全面的安排，因此今年就陸續在園區增加「貓店長」駐店的猫森咖啡廳、提供寵物美容的尊寵牛奶 SPA 館，希望規畫出友善毛家庭的旅遊行程。

飯店今年也特別引進牛奶浴機，運用奈米技術將空氣轉為微氣泡與水混合，呈現乳白色因此稱為「牛奶浴」，不但可以修復毛小孩的毛髮與改善過敏，還能夠增加柔順以及光澤度。寵物專案一泊二食 4699 元起， 599 元起可加購牛奶 SPA 浴與小美容組合。

關鍵字寵物飯店專案美容
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