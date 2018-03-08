賣兄弟象原因 洪騰勝爆：當年一半球員涉賭

有別於當初對外宣稱解散球隊的原因，洪騰勝表示，洪瑞河疏於注意，而組頭力量超大，「利用什麼方式可以滲入到球員裡頭，我們真的是無法了解」。

洪騰勝感嘆，把兄弟賣給中信，「也是很不得已的事情」。

洪騰勝受訪時表示，上述所指一半球員涉賭，是指2009年黑象事件，當年兄弟象有多名球員因涉賭被開除。

（中央社記者黃巧雯台北8日電）有「職棒之父」之稱的兄弟飯店董事長洪騰勝今天談及當初賣掉兄弟象原因提到，當年弟弟洪瑞河疏於注意，有一半球員涉賭。

洪騰勝指出，當年有一半左右的球員涉賭時，令他感到很灰心，而兄弟飯店賺的錢，右邊進來，左邊給棒球，一年花6000萬元經營球隊。

洪騰勝表示，原本想說是為社會服務，「但兄弟隊本來是球迷最多的隊，怎麼會涉賭，內容也沒有人清楚，後來想想，還要花6000萬元，倒不如能夠有好的買家，就買去」。

由於中信過去曾經營中信鯨球隊，洪騰勝認為，由中信接手最適合，他說「中信也很厲害，把兄弟的名字拿過去，變成中信兄弟」。（編輯：劉政權）1070308