〈友達2018展望〉LTPS擴大應用 車用面板今年

友達 (2409-TW) 在中國昆山投資興建低溫多晶矽 LTPS 面板廠，在 2016 年下半年量產後，去年第 4 季達到滿產，創下 1 年內滿載的紀錄，今年預期也將持續滿載，董事長彭双浪今 (8) 日指出，除了手機及高階筆電外，也擴大至車用面板，總經理蔡國新表示，LTPS 車用面板應用除了中控台、儀表板外、還擴及電子後照鏡、抬頭顯示器，目標是今年車用面板占營收比重增至 10%，年增 3 個百分點。

彭双浪表示，面對產業的激烈競爭，友達的三大策略是最適投資、價值轉型及技術創新，透過 smart investment 適度投資優質產能，讓現有產能發揮最大效益，不是不投資而是投資在對的地方，把錢花在刀口上，過去 5 年不含新增產能，生產率提升 20%，主要來自生產技術、設備及智慧製造能力的提升。