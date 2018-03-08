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中央社

家戶訪查將走入歷史 基層警多給予肯定

中央社2018/03/08 21:00
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北8日電）「警察勤務區家戶訪查辦法」修正草案今天通過，部分北市基層員警多給予正面看法，並認為可減輕基層勤務負擔；但也有人認為，只是以其他方式進行側面查訪，換湯不換藥。

內政部部務會報今天通過「警察勤務區家戶訪查辦法」修正草案，為保障人民隱私權，未來員警不會再就防範危害事故等進行家戶訪查，轉而以為民服務為出發點，結合社區力量，提供社區治安相關問題等諮詢，警民合作共同預防犯罪。

一名北市基層警員接受中央社訪問時表示，給予正向看法，並指出家戶訪查無法強制，加上許多民眾也不一定居住在戶籍地，其實效果有限，修法後可減少部分工作量，讓員警可多加致力於重點工作上。

另一位警員也認為，現在警察勤務日益繁重，修法若可減輕基層負擔，多數員警都是樂觀其成，但修正草案內容並未改變整體勤務運作方式，感覺只是將法條內容修改得較具體而已。

部分人士憂心修法恐影響和地方里長及鄰長的緊密聯繫，有警員則說，警方平日進行責任區治安維護及勤務時，就都會和地方里長們保持聯繫，修法後的影響其實不大，且可更積極作為以維護地區治安。

也有員警指出，這次修正以保障基本人權為主，且明定警勤區訪查目的有三大任務，只是用其他方式進行側面查訪，換湯不換藥。

警政署也表示，今天通過修正草案後，近日就會對外公告，後續也會針對員警進行相關教育，由於早在民國105年起就開始著手研修，通過修正對現行基層工作其實影響不大。

內政部表示，這次修正內容重視基本人權保障，為使員警執行訪查的目的與範圍更加明確，明定警勤區訪查目的為達成犯罪預防、為民服務及社會治安調查等三大任務。也明定警勤區員警應嚴格遵守誠信、比例與公平正義原則及個人資料保護相關法令規定，以強化對民眾人權的保障。（編輯：張銘坤）1070308

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