汪德雙人組分享創作要訣　最愛台灣「這一味」

「OH WONDER汪德雙人組」亞洲巡迴開跑，提前來到台灣準備的他們，笑說已經去寧夏夜市逛了一下，對於台灣的食物可是讚譽有加，「我們吃炸蛋蛋餅、春捲冰淇淋、金桔檸檬，雖然行程很累，但是很開心！」此外也笑說下次會體驗一下台灣的國民美食－臭豆腐的滋味。Anthony更表示在英國時，最愛的台灣美食就是刈包。

英倫電音組合「OH WONDER汪德雙人組」由女主唱Josephine及玩樂團的Anthony組成，於今（8日）晚於台北舉辦演唱會，來台灣的上一站是上海，昨日由於班機延遲而延後到台灣的時間，但是把握時間的他們趁著來台空檔，跑去寧夏夜市大快朵頤一番。

至於這次來台有沒有準備中文向台灣的粉絲問好，Anthony搶先爆料：「Josephine在語言方面很有天份。」Josephine隨即慌張地說：「中文是很難的，我是靠著香港的朋友錄音，讓我不斷的聽來練習。」現場也用中文說了「我們愛你」、「你好」、「謝謝」，Josephine拚命回想卻始終想不起其他中文，讓Anthony誠懇地向媒體表示：「今晚我們會想起來的。」逗樂現場所有人。



▲「OH WONDER汪德雙人組」準備了中文向台灣歌迷打招呼。（圖／記者林柏年攝 , 2018.03.08）

此外Josephine也分享了創作經驗，「努力、毅力是一定要的，生命是由不同的事物所組成的，你必須要非常愛創作。」也提到在音樂路上他們已經持續了12年，很感謝也很幸運能讓作品被大家看見，「不要忘記初衷，不要放棄，要嘗試，這樣才會有回應。」



▲女主唱Josephine（左）分享一直以來的創作歷程。（圖／記者林柏年攝 , 2018.03.08）