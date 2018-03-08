第4代金僑成功尋根 偕父母首次踏上故鄉

（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）印尼第4代金門僑親邵慧娟去年到金門城的老家祭祖，今年，她的父母親邵伯全和林月蓮在她陪同下，首次踏上魂牽夢縈的故鄉。

36歲的邵慧娟來自印尼麻里巴板，去年她參加金門縣教育處舉辦的南洋鄉僑青年返金尋根交流活動時，透過縣府僑務辦公室和戶政事務所協助尋親，找到家族親友和曾祖父古厝，激動不已；她當時利用手機「直播」，告訴在遠在印尼的爸爸，「我回到家鄉了」。

前幾天，邵慧娟進一步陪著父親邵伯全、母親林月蓮，以及叔叔、堂哥等親戚共12人浩浩蕩蕩來到金門。這是她的父母首次回鄉，相當興奮。