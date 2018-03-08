施振榮捐贈超級電腦予亞洲管理學院

（中央社記者林行健馬尼拉8日專電）由宏碁創辦人施振榮捐給菲律賓亞洲管理學院（AIM）的超級電腦和實驗室，今天啟用，將協助菲國提升人工智慧的研究與發展能力，施振榮與長子施宣輝出席啟用典禮。

這座被AIM稱為「分析、計算暨複雜系統實驗室」（ACCeSs@AIM）的研究部門，今天中午正式啟用，由施振榮與AIM院長姜志卿（Jikyeong Kang）共同揭牌，施宣輝及AIM重要人員觀禮。

施振榮向中央社記者說：「這台超級電腦是會應用到人工智慧的實驗室。」

亞洲管理學院位於馬尼拉郊區馬卡蒂（Makati），今年慶祝建校50週年，施振榮擔任AIM董事30多年，希望有所貢獻，於是決定提供一台超級電腦，應用到學院新設的實驗室，供資料科學碩士班使用。