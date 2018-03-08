施振榮捐贈超級電腦予亞洲管理學院

（中央社記者林行健馬尼拉8日專電）由宏碁創辦人施振榮捐給菲律賓亞洲管理學院（AIM）的超級電腦和實驗室，今天啟用，將協助菲國提升人工智慧的研究與發展能力，施振榮與長子施宣輝出席啟用典禮。
這座被AIM稱為「分析、計算暨複雜系統實驗室」（ACCeSs@AIM）的研究部門，今天中午正式啟用，由施振榮與AIM院長姜志卿（Jikyeong Kang）共同揭牌，施宣輝及AIM重要人員觀禮。
施振榮向中央社記者說：「這台超級電腦是會應用到人工智慧的實驗室。」
亞洲管理學院位於馬尼拉郊區馬卡蒂（Makati），今年慶祝建校50週年，施振榮擔任AIM董事30多年，希望有所貢獻，於是決定提供一台超級電腦，應用到學院新設的實驗室，供資料科學碩士班使用。
施振榮在致詞時強調，在數位化的時代，數據就是金錢，但前提是必須知道怎麼去運用。
他表示，資料科學可以把複雜的資訊轉化為競爭優勢，宏碁捐贈的超級電腦將是為商業領袖培養此一能力的重要工具。
姜志卿感謝宏碁的捐贈，並稱這台超級電腦將促進菲國資料科學及人工智慧的實際應用，創造出商業與科學結合的新生態，讓民間產業、政府機構領袖能以數據為根據，作出決定。
中華民國駐菲代表林松煥也在下午一場未向媒體開放的活動中，受邀參觀這個實驗室。
這台超級電腦的執行效能高達每秒500兆次浮點運算（teraflops），儲存容量達500兆位元組（TB），運算速度目前在東南亞國家當中高居第2名，僅次於新加坡。（編輯：郭中翰）1070308