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摩根大通警告 美國股市將深度回檔修正 幅度可能達4

鉅亨網2018/03/08 21:36
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根據 MarketWatch 分析報導，股市投資人請繫好安全帶，未來二至三年，美國股市可能重挫達 40%，跌回過去二年的漲幅。

摩根大通銀行聯合總裁平托 (Daniel Pinto) 於週四接受彭博社訪問時，發出了這項警告。他說：股市終將回檔修正。回檔修正的定義是，自近來高點下跌達 10% 或更多。

他說：「這次將是深度回檔修正，跌幅可能介於 20% 至 40%。」

美國股市若大跌 40%，將清除近來的漲幅。過去二年，S&P 500 上漲了 38%， 道瓊於過去二年漲幅達 45%。

平托做出這項預測的時間，正值川普總統計畫對鋼與鋁進口課徵關稅之時。課徵關稅讓股市投資人感到緊張。

根據媒體報導，預期川普將於週四簽署該關稅命令，但主要貿易夥伴加拿大與墨西哥將得以豁免。

平托說，若川普擴大這項貿易措施，可能進一步撼動投資人。

他說：「目前的時機讓人玩味，距離週期結束可能還有二至三年，股市將會緊張。若川普的關稅措施繼續擴大，則市場將對未來的經濟成長感到擔憂。」

近來發出回檔警告的投資機構絕非僅只摩根大通。高盛亦說，美國 10 年期債券殖利率上升，到年底，可能使得股市大跌 20% 至 25%。Guggenheim 公司分析師 Scott Minerd 更警告，目前的股市心態類似 1987 年，當年股市出現了崩盤。

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