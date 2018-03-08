摩根大通警告 美國股市將深度回檔修正 幅度可能達4

根據 MarketWatch 分析報導，股市投資人請繫好安全帶，未來二至三年，美國股市可能重挫達 40%，跌回過去二年的漲幅。

摩根大通銀行聯合總裁平托 (Daniel Pinto) 於週四接受彭博社訪問時，發出了這項警告。他說：股市終將回檔修正。回檔修正的定義是，自近來高點下跌達 10% 或更多。

他說：「這次將是深度回檔修正，跌幅可能介於 20% 至 40%。」

美國股市若大跌 40%，將清除近來的漲幅。過去二年，S&P 500 上漲了 38%， 道瓊於過去二年漲幅達 45%。