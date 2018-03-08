春節連假行動下單暴增5成 網家2月營收創歷史次高

電商平台網家 (8044-TW) 今 (8) 日公布 2 月合併營收 28.06 億元，月增 3.3%，年增 27.7%，並創單月次高，累計前 2 月合併營收 55.22 億元，年增 19%，主要是因今年的農曆春節行動端業績大增 50%，推升整體網購業績年增近 34%，是歷年春節新高。

網家指出，2 月網購業績主要是受惠受惠春節期間娛樂性數位商品銷量大幅增加，加上衛生紙搶購潮。

近年行動端購物已逐漸成為趨勢，由於採購行為不受時間和地域所限，促進行動購物買氣高漲，因此推升網家春節 6 天假期業績狂飆，尤其來自行動端業績已較去年同期成長 50%，包括電玩娛樂、數位通訊和電腦周邊成為人氣熱賣三大類別。