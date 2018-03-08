NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈轉移性騷焦點？川普將與金正恩見面股匯兩樣情　台幣早盤貶破29.3跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

創見每股擬配發6元現金股利 殖利率7.16%

鉅亨網2018/03/08 21:33
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

創見 (2451-TW) 去年每股純益 6.17 元，今 (8) 日董事會通過擬分派股東每股 6 元現金股利，以收盤價 83.8 元計算，現金殖利率 7.16%，維持一貫高股利政策。

創見董事會通過去年合併財務報表，去年第 4 季合併營收 48.2 億元，季減 11.8%；營業利益 8.7 億元，季減 9.8%；稅後純益 6 億元，季減 16.2%；每股純益 1.39 元。

創見指出，去年第 4 季產品銷售組合部分，工控產品營收 20.8 億元，占整體營收比重 43.1%；策略性產品營收 10.4 億元，占整體營收比重 21.6%；消費型 Flash 產品營收 8.8 億元，占整體營收比重 18.2%；標準型 DRAM 產品 8.2 億元，占整體營收比重 17.1%。

累計去年全年合併營收 210 億元，年減 5.16%；營業利益 40 億元，年增 20.9%；稅後純益 26.6 億元，年減 7.9%；每股純益 6.17 元。 

創見指出，去年延伸儲存應用產品，深耕布局工業應用市場，工控產品年度銷售比重達 43.9%，年增 36.9%，另外，以策略性產品作為消費市場發展主軸，導入利基型產品，提供差異化服務。

創見表示，去年本業獲利主因調整產品組合策略奏效，去年營業毛利率 26.4%，年增 4 個百分點；業外損益部分，主要受新台幣升值造成未實現兌換損失，及採權益法認列台灣典範半導體虧損影響，業外損失合計 6.9 億元。

創見強調，未來將針對各應用產業，提供最佳解決方案，增加利基型產品線的占比，並集中資源推出通路價格競爭力強及附加價值高的策略性商品，提升整體利潤。

創見董事會決議，通過分派現金股利每股 5.8 元，及由資本公積配發現金每股 0.2 元，合計每股配發 6 元現金股利。
 
創見公告自結 2 月合併營收 13.2 億元，月減 23.3%，年減 22.2%，主因農曆春節 6 天連假，工作天數減少造成營收下滑。

創見日 K 線圖

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字創見股利headline
欣銓去年EPS 2.73元...台達電每股擬配5元現金股利...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan