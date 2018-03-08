創見每股擬配發6元現金股利 殖利率7.16%

創見 (2451-TW) 去年每股純益 6.17 元，今 (8) 日董事會通過擬分派股東每股 6 元現金股利，以收盤價 83.8 元計算，現金殖利率 7.16%，維持一貫高股利政策。

累計去年全年合併營收 210 億元，年減 5.16%；營業利益 40 億元，年增 20.9%；稅後純益 26.6 億元，年減 7.9%；每股純益 6.17 元。

創見指出，去年延伸儲存應用產品，深耕布局工業應用市場，工控產品年度銷售比重達 43.9%，年增 36.9%，另外，以策略性產品作為消費市場發展主軸，導入利基型產品，提供差異化服務。

創見表示，去年本業獲利主因調整產品組合策略奏效，去年營業毛利率 26.4%，年增 4 個百分點；業外損益部分，主要受新台幣升值造成未實現兌換損失，及採權益法認列台灣典範半導體虧損影響，業外損失合計 6.9 億元。

創見強調，未來將針對各應用產業，提供最佳解決方案，增加利基型產品線的占比，並集中資源推出通路價格競爭力強及附加價值高的策略性商品，提升整體利潤。

創見董事會決議，通過分派現金股利每股 5.8 元，及由資本公積配發現金每股 0.2 元，合計每股配發 6 元現金股利。



創見公告自結 2 月合併營收 13.2 億元，月減 23.3%，年減 22.2%，主因農曆春節 6 天連假，工作天數減少造成營收下滑。