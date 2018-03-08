南韓打擊性騷擾 教科書刪涉性侵作家作品

（中央社首爾8日綜合外電報導）南韓政府今天宣布，將強化性騷擾防治法律，實行措施打擊性騷擾。另外，3位著名藝文界人士因被指控性侵，他們的作品和所有提到他們名字的地方，都將從教科書中刪除。
法新社報導，被指控性行為不端的人士包括：多次被指有機會奪下諾貝爾文學獎的詩壇泰斗高銀、著名劇場導演李潤澤（Lee Yoon-taek）和劇作家吳泰錫（Oh Tae-seok）。
路透社報導，女性家庭部長官鄭鉉栢在國際婦女節記者會上說：「我們都很震驚。現在對於女性不能再繼續經歷這麼可怕的事的意識，比以前更強烈。」
鄭鉉栢認為，對抗性侵害與騷擾的#我也是（#MeToo）運動，讓南韓這個父權社會存在的問題浮上檯面。
為回應日益增長的公眾怒火，當局表示，它計劃延長權力關係下性侵案訴訟時效；雇用勞動部也將建立一套流程，讓受害者得以匿名通報職場性騷擾。
女性家庭部發表聲明說，政府考慮對疏於處理性騷擾或性侵惡行的雇主，加重刑罰。
鄭鉉栢指出：「我們將聚焦於權力關係導致的性騷擾與暴力。」
#我也是運動在南韓剛開始延燒，在這個國家激起要求採取具體行動解決性侵問題的呼聲。
越來越多南韓女性出面訴說，她們遭受多個領域權勢人物性侵的經歷。這些指控在這個經濟與科技進步但社會上仍重男輕女的國家，成為鎂光燈焦點。
執政黨共同民主黨政治新星、曾被看好成為下屆總統候選人的安熙正，本週稍早被祕書在戲劇性的電視訪談中指控性侵，掀起南韓#我也是運動新高潮。（譯者：陳妍君/核稿：劉學源）1070308