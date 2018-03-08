南韓打擊性騷擾 教科書刪涉性侵作家作品

（中央社首爾8日綜合外電報導）南韓政府今天宣布，將強化性騷擾防治法律，實行措施打擊性騷擾。另外，3位著名藝文界人士因被指控性侵，他們的作品和所有提到他們名字的地方，都將從教科書中刪除。

法新社報導，被指控性行為不端的人士包括：多次被指有機會奪下諾貝爾文學獎的詩壇泰斗高銀、著名劇場導演李潤澤（Lee Yoon-taek）和劇作家吳泰錫（Oh Tae-seok）。

路透社報導，女性家庭部長官鄭鉉栢在國際婦女節記者會上說：「我們都很震驚。現在對於女性不能再繼續經歷這麼可怕的事的意識，比以前更強烈。」