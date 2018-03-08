NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈轉移性騷焦點？川普將與金正恩見面股匯兩樣情　台幣早盤貶破29.3跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

南韓打擊性騷擾 教科書刪涉性侵作家作品

中央社2018/03/08 21:46
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社首爾8日綜合外電報導）南韓政府今天宣布，將強化性騷擾防治法律，實行措施打擊性騷擾。另外，3位著名藝文界人士因被指控性侵，他們的作品和所有提到他們名字的地方，都將從教科書中刪除。

法新社報導，被指控性行為不端的人士包括：多次被指有機會奪下諾貝爾文學獎的詩壇泰斗高銀、著名劇場導演李潤澤（Lee Yoon-taek）和劇作家吳泰錫（Oh Tae-seok）。

路透社報導，女性家庭部長官鄭鉉栢在國際婦女節記者會上說：「我們都很震驚。現在對於女性不能再繼續經歷這麼可怕的事的意識，比以前更強烈。」

鄭鉉栢認為，對抗性侵害與騷擾的#我也是（#MeToo）運動，讓南韓這個父權社會存在的問題浮上檯面。

為回應日益增長的公眾怒火，當局表示，它計劃延長權力關係下性侵案訴訟時效；雇用勞動部也將建立一套流程，讓受害者得以匿名通報職場性騷擾。

女性家庭部發表聲明說，政府考慮對疏於處理性騷擾或性侵惡行的雇主，加重刑罰。

鄭鉉栢指出：「我們將聚焦於權力關係導致的性騷擾與暴力。」

#我也是運動在南韓剛開始延燒，在這個國家激起要求採取具體行動解決性侵問題的呼聲。

越來越多南韓女性出面訴說，她們遭受多個領域權勢人物性侵的經歷。這些指控在這個經濟與科技進步但社會上仍重男輕女的國家，成為鎂光燈焦點。

執政黨共同民主黨政治新星、曾被看好成為下屆總統候選人的安熙正，本週稍早被祕書在戲劇性的電視訪談中指控性侵，掀起南韓#我也是運動新高潮。（譯者：陳妍君/核稿：劉學源）1070308

習近平有新頭銜 青海省委書...挽救菜價 侯友宜周錫瑋齊關心

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan