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中央社

台灣蜜棗銷日 400日圓1顆試水溫

中央社2018/03/08 21:45
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北8日電）農委會主委林聰賢日前出國推銷優質台灣農產品，以蜜棗400日圓1顆測試日本市場接受度，3月先少量供應日本最繁忙的高速公路休息站，他說，嘴刁的小孩爭著試吃。

農委會主委林聰賢今天暢談日前出訪馬來西亞及日本行銷台灣農產品的心得。他說，目前鎖定香蕉、鳳梨、鳳梨釋迦、芒果4款水果，蔬菜是毛豆、美生菜及胡蘿蔔，還有其他漁產品（以養殖漁業的石斑、台灣鯛跟虱目魚為主），要積極拓展外銷市場。

他並說，6月將跟馬來西亞洽談清真認證等作業細節，以利未來外銷中東、亞洲及非洲的穆斯林市場。

日本之行，則受惠於台日遇天災互相援助的良性循環，日本企業積極協助台灣農產及食品多元行銷日本，在中日本高速道路株式會社協助下，獲安排在日本最繁忙的高速公路休息站海老名服務區試吃、銷售。

林聰賢訪日期間，不僅參加日本東京食品展。他說，也將台灣的3種蜜棗（金桃、高雄11、高雄12），以及用台灣香蕉做成的台灣香蕉船蛋糕，於5日在海老名服務區試吃，特別是蜜棗，連刁嘴的日本小朋友原本因為沒看過、沒吃過而不太敢試吃，在市長背書下，吃了一口之後頻說好吃，並爭著試吃。

此外，農委會也跟日本企業合作，悄悄上架試賣，設定高消費力客層推出1顆400日圓單價試水溫。

林聰賢特別強調蜜棗得以送日本推廣，與日本市場門檻高，但有利國際市場定位為中高價產品有關。他說，台灣跟日本洽談超過5年，2016年12月終於同意輸銷日本，之後又受天候影響產量不足，今年才能送出產品試吃、測水溫。

其實台灣蜜棗已有外銷，農委會國際處說明，去年蜜棗外銷279公噸，中國大陸249公噸、香港16公噸、新加坡4公噸、加拿大10公噸；多數國家的檢疫要求都沒有日本嚴格，日本要求要在攝氏1.2度下冰14天除蟲，才能銷日，而且有的農藥殘留標準也比較高。

農委會今年為了參展進行測試，曾經出現口感流失情況；緊急調度完成檢疫的果品，又出現部分農藥殘留超標，因此今年3月起陸續運輸日本的量僅1355.5公斤，包含這次赴日行銷試吃的625公斤在內，市場供應量還不具規模。

林聰賢說，已請藥毒所等單位協助強化用藥管理，以及請高雄區農業改良場穩定檢疫措施後的品質，以利明年風調雨順的話，能有相當數量銷日拓商機。（編輯：陳清芳）1070308

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