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張明達菩薩前發重誓　翁章梁指禁得起檢視

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/03/08 22:08
▲張明達初選受中傷、抹黑，8日在番路鄉親陪同下，對觀音菩薩發重誓，請中央黨部查明事實原由。（圖／張明達團隊提供 , 2018.03.08)
▲張明達初選受中傷、抹黑，8日在番路鄉親陪同下，對觀音菩薩發重誓，請中央黨部查明事實原由。（圖／張明達團隊提供 , 2018.03.08)

嘉義縣議長張明達表示，自黨內初選以來，飽受流言惡意中傷、抺黑、抺藍，還被影射賄選，最後的階段還有抺黑的布條，電話民調當天，還有「移花接木」的競選文宣照片，民調過後還遭對手指控電話干擾，「滿腹的委屈」，多數的鄉親也認為是對手「博歹賭，不公平」。張明達今(8)日下午在番路鄉親的陪同下，觀世音菩薩前發誓清白參選，將自番路鄉開始，辦理18鄉鎮市感恩說明會。

張明達指出，對手認為進行民調時發生的電腦語音及學術民調電話等干擾電話，意指我方陣營操弄，在此，我嚴正在觀世音菩薩前發誓，如有電話干擾的舉動，願遭到天譴，希望對手也能比照發下重誓自清。

張明達提出呼籲，請中央黨部要調查清楚，讓水落石出，不能不了了之，一定要找出幕後操弄初選的黑手，還我清白，讓所有百姓看清楚真相，了解誰才是干預初選民調的元兇。

張明達強調，阿達仔是見過世面的人，也不是輸不起的人，鄉親是我最大的靠山及力量，也要感謝大家長期以來的全力相挺，從今天開始，會找時間到各鄉鎮市召開感恩說明會，感謝鄉親支持，首場選在故鄉番路出發，唯有如此，才能對所有的支持者有所交代。張明達說，阿達仔絕對賣呼大家失望，咱們嘉義縣民也要團結一致，繼續為嘉義縣的未來努力。

張明達對菩薩發誓文：半天岩觀世音佛祖在上，弟子張明達在這蓋，初選當中，有人惡意中傷，顛倒是非，在電話民調進行當中，用電腦語音及學術單位民調等方式，擾亂民調還說我有賄選，我跟我的團隊絕對沒有做，弟子在此立下重誓，我絕對沒有做，如果我有做、及說謊，願意遭到天譴絕子絕孫。

對張明達提出的呼籲，翁章梁總部發言人林緗亭回應，有關語音干擾及賄選爭議，我們皆尊重黨中央的決定及司法調查結果，翁章梁競選團隊問心無愧，絕對禁得起全民與神明的檢視！

關鍵字張明達觀世音佛祖翁章梁
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