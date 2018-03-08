國際婦女節 歐盟：幫助女性就是幫助社會

（中央社記者唐佩君布魯塞爾8日專電）今天是國際婦女節，歐盟表示，雖然歐洲是全世界對女性最安全也最平等的地方之一，但仍有不少人遭虐待及暴力，實現真正平等還是長路漫漫。歐盟強調幫助女性，就是幫助整個社會。

歐盟8日發出聲明，男女平等是歐盟的基本價值觀，歐盟在解決性別岐視的問題走在各國前頭，可以說歐洲是全世界對女性最安全，也最平等的地方之一。

例如在歐盟機構工作的女性管理者人數自2014年的11%，在今年2月則已上升至36%，歐盟執委會主席榮科則承諾2019年任期結束前會達到40%，此外歐盟也規劃新的工作規範，致力讓女性達到工作與生活的平衡。