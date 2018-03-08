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中央社

國際婦女節 歐盟：幫助女性就是幫助社會

中央社2018/03/08 21:49
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者唐佩君布魯塞爾8日專電）今天是國際婦女節，歐盟表示，雖然歐洲是全世界對女性最安全也最平等的地方之一，但仍有不少人遭虐待及暴力，實現真正平等還是長路漫漫。歐盟強調幫助女性，就是幫助整個社會。

歐盟8日發出聲明，男女平等是歐盟的基本價值觀，歐盟在解決性別岐視的問題走在各國前頭，可以說歐洲是全世界對女性最安全，也最平等的地方之一。

例如在歐盟機構工作的女性管理者人數自2014年的11%，在今年2月則已上升至36%，歐盟執委會主席榮科則承諾2019年任期結束前會達到40%，此外歐盟也規劃新的工作規範，致力讓女性達到工作與生活的平衡。

不過，歐盟也強調兩性平等的工作還未結束，現今還有許多婦女和女童仍面臨虐待和暴力，且女性還有許多無形的障礙，例如薪資較低，在職場發展中擁有較少機會，因此要真正實現完全平等還有很長一段路要走。

歐盟強調，未來兩性平等工作重點除了提高婦女的領導地位外，還將關注婦女與兒童在各行各業中的平等參與，因為幫助女人與女孩，就是在幫助整個社會。

此外，歐盟也放眼全世界，提到目前有逾1500萬的學齡女童沒有上學，歐盟將會持續協助包括非洲、中南美洲、中東至東南亞的學齡女童就學問題。1070308

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